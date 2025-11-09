Подробно търсене

Мъгла ограничава видимостта в област Търговище

Кореспондент на БТА в Търговище Боряна Димитрова
Мъгла ограничава видимостта в област Търговище
Мъгла ограничава видимостта в област Търговище
В ранните сутрешни часове видимостта в област Търговище е била до 50-80 метра, постепенно се вдига и достига - 80-100 метра. Снимка: кореспондент на БТА в Търговище Боряна Димитрова
Търговище,  
09.11.2025 10:37
 (БТА)

Мъгла ограничава видимостта в област Търговище. В ранните сутрешни часове видимостта е била до 50-80 метра, постепенно се вдига и достига – 80-100 метра. Това съобщи за БТА дежурният в Областно пътно управление (ОПУ) в Търговище.

Мъглата е повсеместна. Най-гъста е тя в района на община Антоново, за това от институцията апелират пътуващите по главния път София - Варна да се съобразяват с есенно-зимния сезон. 

По данни на дежурния в област Търговище няма сигнали за пътно-транспортни произшествия. Настилките са мокри. Водачите да се движат със скорост, съобразена с метеорологичните и пътните условия, съветват от ОПУ. 

/ТТ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:50 на 09.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация