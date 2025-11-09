Най-голямото изложение за селскостопанска техника в света бе открито днес в германския град Хановер

Най-голямото изложение за селскостопанска техника в света "Агритехника" (Agritechnica) отвори днес врати в германския град Хановер с едноседмична програма, фокусирана върху иновациите при селскостопанските машини и ефективността в селското стопанство, предаде ДПА.

Водещият световен търговски панаир се провежда под мотото "Докоснете се до интелигентната ефективност" (Touch Smart Efficiency). Организаторите очакват около 430 000 посетители, което е само малко по-ниско от рекордната посещаемост през 2023 г., когато бяха отчетени над 470 000 души, дошли на изложението.

Около 2800 изложители от 52 страни представят в Хановер до следващата събота оборудване като трактори и селскостопански машини.

Всичките 23 изложбени зали на панаира са изцяло резервирани, съобщиха организаторите.