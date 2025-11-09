Мачовете с Атлетико Гуардес са безценен опит, играхме за нашата публика, каза треньорката на женския хандбален отбор на Бяла Виктория Жосан

Мачовете с Атлетико Гуардес са безценен опит. Не знам, кога ще срещнем отново такъв отбор. Играхме и за нашата публика в тях, каза за БТА треньорката на женския хандбален отбор на Бяла Виктория Жосан.

Българският шампион отстъпи на испанския Атлетико Гуардес и във втория мач от третия кръг на турнира за купата на Европейската хандбална федерация (ЕХФ) при жените между двата състава след 24:39 в "Арена Бяла". В първата среща вчера домакините от Бяла загубиха с 19:45, а днес те бяха символичен гост.

"Днес играхме още по-добре. Гледахме вчерашния мач. Видяхме нашите грешки. Направихме анализ и днес момичетата показаха по-добра игра. Трудно е да бием, но показахме, че можем да играем наравно с отбори на такова ниво и да им се противопоставим физически", отбеляза Жосан.

Тя отбеляза и голямото желание, с което са се готвили и за двата мача състезателките от отбора на Бяла.

"Искам да благодаря и на ръководството, което постоянно помага. Имахме лагери и контролни срещи с румънски отбори. Това ни помогна много за тези мачове. А те са наистина безценни за нас и голяма възможност за момичетата, да покажат не само на България, а и на целия свят, какво могат и да играят с такъв отбор почти наравно", каза още Жосан.

Тя добави, че сега отборът на Бяла се концентрира изцяло върху вътрешното първенство и турнира за купата, като целта отново е дубъл.