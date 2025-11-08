Подробно търсене

ОБНОВЕНА Бяла допусна домакинска загуба от силния испански отбор Атлетико Гуардес в първия мач от третия кръг на турнира за Купата на ЕХФ за жени

Женският хандбален отбор на Бяла играе срещу Атлетико Гуардес в местната зала "Арена Бяла". Мачът между шампиона на България в последните четири години и испанския тим е от третия кръг на турнира за купата на Европейската хандбална федерация (ЕХФ). Снимка: кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков (ПК)
Бяла загуби от силния испански отбор Атлетико Гуардес с 19:45 (10:23) в първи мач от третия кръг на турнира за купата на Европейската хандбална федерация (ЕХФ) при жените.

Гостенките показаха класата си в "Арена Бяла" и не дадоха много шансове на шампионките на България а последните четири години.

Със серия от пет поредни гола Атлетико дръпна с 6:2 след малко повече от десет минути игра, след което продължи на контролира играта и в 23-ата минута за първи път направи аванса си двуцифрен при 18:8.

Вторият във временното класиране на испанския хандбален елит през този сезон доминираше сериозно и след почивката, като  малко след средата на втората част вече водеше с 37:17, след което в последните десетина минути направи победата си още по-убедителна.

Силен мач за гостенките направи титулярната вратарка - френската националка Амандин Балзенк, която завърши с 62 процента спасявания, допускайки едва 11 гола от 29 точни удара, преди да бъде заменена от Сабина Гарсия.

Всички записани 13 полеви състезателки на Атлетико се разписаха в срещата, като най-резултатна с 8 попадения беше Елена Мартина Руис, а по 5 пъти вкараха Лорена Делгадо и Мария Гонсалес.

За българките с по 5 гола  се отличиха Лидия Ковачева и Аля Гончаренко.

Реваншът е утре от 16:00 часа отново в "Арена Бяла", след като двата отбора постигнаха договорка и двете срещи да се играят в България.

