Делегати на КОП 30 започнаха да се настаняват в 2 круизни кораба поради недостиг на хотелски стаи в Белем

Властите на бразилския град Белем, в който се провежда тази година международната конференция за климата КОП 30, настаняват част от делегатите в нея на два импозантни круизни кораба, закотвени в речното пристанище Отейро, пише Франс прес

На форума ще участват около 50 000 делегати и е логично за всички да няма места в хотелите в града. Ето защо във всеки един от двата круизни лайнера ще бъдат настанени около 6000 души.

Днес репортери на Франс прес присъстваха на качването на борда на корабите на някои делегати. Някои от тях се оплакаха от размера на каютите, други от разстоянието между пристанището и мястото, на което се провежда конференцията – на около 20 километра от речното пристанище. До там ще се стига с автобус, а пътят ще е около 45 минути. Трети делегати бяха очаровани от това, че ще бъдат настанени на кораби.

Журналисти на Франс прес обаче не са получили разрешение да разгледат плаващите хотели.

Белем е град с 1,4 милиона жители и с ограничена инфраструктура. Повечето от половината от населението на града живее във фавели.

Заради недостига на хотелски стаи, делегатите на конференцията ще бъдат настанявани и в университети, и в училища, в допълнение на двата ферибота.

За да могат фериботите, да влязат в пристанището на града там бяха извършени ремонтни дейности. Но сега еколози припомнят, че фериботите са големи консуматори на гориво, източник на въглеродни емисии и замърсяват водата. Те критикуват решението делегати на екологична конференция да бъдат настанявани на кораби, които оставят въглероден отпечатък.

Пред Франс прес членове на някои делегации за конференцията в Белем се оплакаха, че хотелски стаи в града се предлагат за суми, равняващи се на стотици евро за нощувка. Каютите в круизните кораби също прехвърлят равностойността на 500 евро на нощувка, казват източници.

Ремонтните дейности на пристанището в Отейро, така че кеят му да бъде удължен от 261 метра на 716 метра, за да бъде адаптиран за круизни кораби, са стрували суми, равняващи се на 38 милиона евро.