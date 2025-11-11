Някои от най-слаборазвитите страни в света се оплакаха от бавната работа на КОП30

Група от най-слаборазвитите страни, участващи в световната климатична конференция в Бразилия КОП30, разкритикуваха според тях бавната работа ежегодните срещи на ООН, които дават оскъдни резултати, докато климатичната криза причинява разрушения навсякъде и коства човешки животи, предаде ДПА.

„Срещаме се, говорим, обсъждаме, обещаваме. Отлагаме и после отново чакаме“, заяви дипломатът от Малави Еванс Нджева в бразилския град Белем, където в момента се провежда КОП30.

На първото пленарно заседание, в което участваха близо 200 страни, той повтори искането на десетки развиващи се страни индустриализираните страни да утроят отпусканата от правителствата им помощ за климата до най-малко 120 милиарда долара до 2030 г., за да им помогнат да се адаптират към фаталните последствия от глобалното затопляне.

Нджева говори от името на 44 държави от Африка, Карибско море и Тихия океан.

Той каза, че животът на много хора в тях е борба за оцеляване. На жените им се налага да ходят на дълги разстояния, за да носят вода, а фермерите губят реколтата си година след година.

„Наводненията, сушите и гладът изчерпаха нашата издръжливост, не само в Африка, но и в Карибите и Азиатско-тихоокеанския регион“, заяви Нджева.

Индийски дипломат също припомни поетия от индустриализираните страни ангажимент в Парижкото споразумение за климата от 2015 г., според което богатите страни трябва да предоставят помощ за климата на развиващите се страни. Тя се позова на нов доклад на ООН, в който се посочва, че нуждите далеч надхвърлят настоящите финансови потоци.