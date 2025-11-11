Движим се в правилната посока, но с грешна скорост, заяви бразилският президент при откриването на КОП30

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва, който тази година е домакин на 30-та конференция по Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (КОП30/COP30), заяви на церемонията по откриването снощи, че провеждането ѝ в Белем, щата Пара, в сърцето на Амазония, е „политическо и символично решение“, което има за цел да покаже, че Амазония е съществена част от решението за климата, а не просто тема за дебат. Информация за откриването бе публикувана на официалния сайт на КОП30.

За първи път в историята си най-важната световна среща за климата се провежда в регион, който въплъщава едновременно най-големите заплахи и надеждата за бъдещето на планетата.

В продължение на две седмици лидери и преговарящи от цял свят ще обсъждат как да превърнат поетите ангажименти в действия и да засилят глобалните съюзи в подкрепа на климата.

„Най-разнообразният биом на Земята е дом на близо петдесет милиона души, включително четири хиляди души от коренното население. Амазония не е абстракция – тя е дом, тя е икономика, култура, живот. Провеждането на КОП30 в сърцето на Амазония беше трудна, но необходима задача. Когато си тръгнат от Белем, делегатите ще вземат със себе си ангажимента за действие, докато хората от града ще останат с инвестициите, които тази конференция ще донесе. Светът най-накрая ще може да каже, че познава реалността в Амазония“, каза Лула да Силва.

Бразилският президент посочи и три основни насоки за действие, които трябва да бъдат водещи по време на преговорите на конференцията – изпълнение на вече поетите ангажименти за климата, засилване на световното управление и разполагане на хората в центъра на свързаните с климата решения.

Лула се застъпи и за създаването на Глобален климатичен съвет, свързан с Общото събрание на ООН, който да гарантира по-добра координация и политическа отчетност на страните. „Нуждаем се от институции, които отговарят на мащаба на кризата, пред която се изправени“, подчерта той.

При очертаването на ролята на КОП30 на международната сцена бразилският президент повтори целта си това да бъде „Една конференция на истината, едно пространство за противопоставяне на фалшивите новини и за подкрепа на науката, както и една конференция на изпълнение на обещанията, белязана от трансформирането на поетите ангажименти в конкретни действия. Лула да Силва повтори, че въпреки напредъка, постигнат след сключването на Парижкото споразумение за климата преди 10 години, глобалното темпо остава недостатъчно, за да се овладее затоплянето на планетата. „Движим се в правилната посока, но с грешна скорост“, заяви той.

„Климатичните промени вече не са заплаха за бъдещето, те са трагедията на настоящето“, каза бразилският президент и припомни последните наводнения в Южна Бразилия и урагана „Мелиса“ в Карибския басейн. „Живеем в епоха, в която мракобесието отхвърля научните доказателства и атакува институциите. Време е да нанесем още едно поражение на отричането“, подчерта той.

В същия дух председателят на преговорите на ООН за климата в Бразилия КОП30 Андре Кореа до Лаго подчерта по време на церемонията по откриването, че конференцията бележи десетилетието на прилагането на Парижкото споразумение за климата и началото на исторически преход.

„Тази КОП трябва да бъде запомнена като КОП на действието, като една конференция, която преобръща ангажиментите в резултати. Време е да интегрираме климата, икономиката и развитието, да създадем работни места, да намалим неравенствата и да засилим доверието между страните“, каза той.

Кореа до Лаго подчерта и колективните усилия, които направиха възможно провеждането на конференцията в Амазония, изразявайки благодарност към техническите екипи и бразилското правителство за тяхната отдаденост.

„Светът гледа на Бразилия като на пример за единство и целенасоченост. КОП30 е резултатът от mutirão – бразилска дума, която светът трябва да научи и която символизира същността на тази конференция – да работим заедно“.

Изпълнителният секретар на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата Саймън Стийл подчерта централната роля на КОП30 като повратна точка в глобалния климатичен процес.

„Ние сме в устието на най-голямата река в света и това, което тя ни учи е, че големите резултати идват от сливането на много потоци. КОП трябва да функционира по същия начин – задвижван от сътрудничество и смелост“, каза Стийл.

„Икономическата логика на прехода е неоспорима. Възобновяемите енергийни източници вече изпревариха въглищата като основен енергиен източник в света. Сега е време да превърнем амбицията в конкретни действия. Така ще покажем на света, че мултилатерализмът все още дава резултати”, добави той.

Председателят на КОП29 Мухтар Бабаев символично предаде управлението на глобалния климатичен процес на бразилското председателство, и подчерта, че светът навлиза в „нова епоха на прилагане“.

„КОП30 затваря първия пълен цикъл на Парижкото споразумение за климата. Отсега нататък няма да има пространство за обещания без действия. Това ще е десетилетието на изпълнение, солидарност и доверие“, каза той.

Бабаев припомни, че предишната конференция, проведена в Баку, консолидира историческо финансово споразумение и подчерта, че КОП30 в Белем трябва да задълбочи поетите ангажименти с „фокус върху осезаеми и справедливи резултати, особено за развиващите се страни“.