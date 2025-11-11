Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ записаха част от новата си песен в Неврокопската света митрополия в Гоце Делчев

Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ направиха запис на част от новата си песен в сградата на Неврокопската света митрополия в Гоце Делчев. Преди това музикантите записваха в Народно читалище „Светлина - 1865“ в село Ковачевица. Изборът на мястото е част от проекта „Акустиката на България“, чрез който музикантите създават новия си албум, записвайки музика на различни локации с характерна звукова среда.

„Днес, както и в Ковачевица, решихме тук, в Гоце Делчев, да запишем една песен. Работното ѝ заглавие е „И ти благодаря“. Тя е благодарствена песен, но същевременно и песен за една кармична любов“, каза за БТА Стефан Вълдобрев. По думите му песента е мажорна балада, в която се преплитат темите за признателността, обичта и човешката свързаност. „Има един пасаж, който ми е много любим: Щом денят ръце разтвори, остани поне завинаги, поне за цял живот. Защото един живот едва ли ще ми стигне, за да обичам и да благодаря“, допълни музикантът.

Вълдобрев подчерта, че Гоце Делчев е място, към което има особено отношение. „Често минавам през Гоце Делчев. Имам близки приятели тук, сред които и Иван Биларев – човек духовен, който тачи изкуството. Винаги, когато съм в този град, усещам топлина, светлина и хубава енергия. Тук има нещо специално и затова реших, че именно тук тази песен трябва да бъде записана“, каза той.

Записът в Неврокопската митрополия е продължение на работата на екипа в Ковачевица, където по-рано днес музикантите записваха и в читалище „Светлина 1865“. Вълдобрев определи акустиката на залата като „скрито съкровище на България“, сравнявайки я с тази на големите концертни зали по света. „В Ковачевица звукът беше топъл, пространствен, с реверберация около две секунди. В митрополията обаче има друг вид акустика – по-дълбока, с духовен тембър. Мисля, че точно тук песента ще придобие завършеното си звучене“, допълни Вълдобрев.

Проектът „Акустиката на България“ обединява музика, архитектура и история в едно цяло. Целта е да се запише звукът на България – такъв, какъвто звучи в читалища, храмове, училища и природни пространства. „Това не е просто музикален проект. Това е пътуване към местата, които вибрират по особен начин. Всяко място има свой глас, а нашата задача е да го уловим“, каза Стефан Вълдобрев.