Античният град Хераклея Синтика стана сцена за нов запис по проекта на Стефан Вълдобрев "Акустиката на България"

Кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова
Петрич,  
12.11.2025 18:10
 (БТА)
Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ записаха ново изпълнение сред руините на античния град Хераклея Синтика по проекта "Акустиката на България". 

По време на снимките кметът на Община Петрич Димитър Бръчков поздрави Стефан Вълдобрев и музикантите за участието им в проекта и изрази благодарност, че са избрали именно Хераклея Синтика за част от своята музикална поредица. Той подчерта значението на обекта като символ на културната памет и историческото богатство на региона.

За БТА, Стефан Вълдобрев каза, че идеята за реализирането на проекта той е обмислял близо седем години. „Така се случи, че след песента "По-полека" много обикаляме България и аз си открадвам часове минути, за да разглеждам и да се зареждам. Реших в един следващ албум да запишем музиката не в София, а да отидем на място и да усетим духа му и да го запечатаме в звук. И след време, човек като чуе тази песен, ще знае, че звукът и енергията на това място са вътре в песента“, разказа Вълдобрев и добави, че в проекта са включени 26 емблематични за страната места. 

Записът на Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ в Хераклея Синтика добавя нов акцент в поредицата „Акустика на България“, която вече включва изпълнения от Пловдив, Велико Търново, Созопол и др. Проектът има за цел да популяризира богатото културно наследство на България и да покаже как музиката може да оживи древните пространства и да ги свърже със съвременната култура. Всяко изпълнение се записва на живо, за да се улови естествената акустика на съответния обект и уникалното му звучене.

Стартът на проекта „Акустиката на България“ бе обявен в националния пресклуб на БТА в София. Основен медиен партньор е Българската телеграфна агенция, както и БГ радио. Вълдобрев получава подкрепа от Министерството на културата и компанията „Биопрограма“, с които работи от дълги години. 



Свързани новини

11.11.2025 20:29

Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ записаха част от новата си песен в Неврокопската света митрополия в Гоце Делчев

Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ направиха запис на част от новата си песен в сградата на Неврокопската света митрополия в Гоце Делчев. Преди това музикантите записваха в Народно читалище „Светлина - 1865“ в село Ковачевица. Изборът на мястото е част от проекта „Акустиката на България“, чрез който музикантите създават новия си албум, записвайки музика на различни локации с характерна звукова среда.
11.11.2025 16:51

Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ записаха песента „И ти благодаря“ в читалището на Ковачевица

Стефан Вълдобрев и групата „Обичайните заподозрени“ записваха новата си песен „И ти благодаря“ в Народно читалище „Светлина 1865“ в село Ковачевица, община Гоце Делчев. Музикантите избраха това място заради неговата изключителна акустика, която
05.10.2025 18:21

Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ записваха песен и на емблематичната старозагорска жп гара

В Деня на Стара Загора - 5 октомври Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ записваха нова песен и на емблематичната жп гара в Стара Загора. По-рано през деня музикантите записаха части от песента на сцената на Държавна опера- Стара Загора и на стадион „Берое“. Това беше поредната локация, чиято акустика беше използвана, за да обогати звученето на предстоящия албум на музикантите.
05.10.2025 16:04

Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ записваха песен и на стадион "Берое" в Стара Загора

В Деня на Стара Загора- 5 октомври Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ записаха нова песен на емблематичния стадион „Берое“ в Стара Загора. Това беше поредната локация, чиято акустика беше използвана, за да обогати звученето на предстоящия
21.09.2025 22:31

В арбанашка църква от 17-и век Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ записаха част от песента „Покриви без къщи“ от предстоящия си албум

В арбанашката църква от 17-ти век „Св. Архангели Михаил и Гавраил“ Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ записаха част от песента „Покриви без къщи“ от предстоящия си албум „Акустиката на България“. Това беше осмото място в страната, което са
21.09.2025 21:33

Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ записаха част от музиката за новия си проект „Акустиката на България“ в Никополис ад Иструм

Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ записаха част от музиката за родолюбивия си проект „Акустиката на България“ в археологическия резерват Никополис ад Иструм край великотърновското село Никюп. Това беше седмата поредна спирка от обиколката
07.09.2025 17:00

Бегликташ е шестата локация на Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ в проекта „Акустиката на България“

Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ записваха на Бегликташ поредната част от родолюбивия си проект „Акустиката на България“.   Там музикантите работиха по песента „Равноденствие“, която е шестата от проекта. Вълдобрев каза пред БТА, че през
06.09.2025 17:00

Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ снимаха част от проекта „Акустиката на България“ в Созопол

Акустиката на Созопол стана част от поредицата „Акустиката на България“ на Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“. Читалище „Отец Паисий“, Художествената галерия и площада пред църквата „Св. св. Кирийл и Методий“ бяха домакини на музикантите и
09.08.2025 10:05

Стефан Вълдобрев и “Обичайните заподозрени” изнесоха двучасов концерт в центъра на Каварна

Стефан Вълдобрев и “Обичайните заподозрени” изнесоха двучасов концерт в центъра на Каварна. Събитието бе част от тазгодишното издание “Седмица на морето”, провеждащо се в морския град. Още с първите си изпълнения Стефан Вълдобрев, Стоян Янкулов,
04.08.2025 13:21

Звукът на "Двореца" в Балчик стана част от проекта "Акустиката на България" на Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени"

Архитектурно-парков комплекс „Двореца“ в Балчик бе четвъртият обект, който Стефан Вълдобрев и “Обичайните заподозрени” посетиха за снимки към новия си проект “Акустиката на България”. “Това е едно от най-красивите места в страната, затова тук
03.08.2025 17:32

Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени" направиха записи и снимки от Текето в Оброчище за проекта "Акустиката на България"

Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени" направиха записи и снимки за проекта "Акустиката на България" в сградата на имарета, която се намира на територията на архитектурния паметник Текето "Ак Язълъ баба – Св. Атанасий" в балчишкото село Оброчище.
02.08.2025 12:07

Римските терми във Варна „влязоха“ в песента „Привет“ от новия албум на Стефан Вълдобрев

Римските терми във Варна влязоха в записите на новия проект на Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ – „Акустиката на България“. Неговата реализация започна вчера в Солницата в Провадия и продължава със „запечатване на звуци“ в 25 обекта в
01.08.2025 16:18

Стартираме „Акустиката на България“ от Солницата в Провадия - от началото на света, каза пред БТА Стефан Вълдобрев

Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ започнаха записите и снимките на новия си проект „Акустиката на България“ в праисторическия обект „Провадия - Солницата“.  Композиторът разказа пред БТА, че е видял за първи път мястото на снимки преди
10.04.2025 15:41

Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ съчетават любовта към родината и към музиката в проекта „Акустиката на България“

Истинската си любов към прекрасни места в България реших да съчетая с моята любов към музиката. Това каза актьорът и музикант Стефан Вълдобрев по повод проекта му с „Обичайните заподоздрени“, наречен „Акустиката на България“. Той беше представен днес в националния пресклуб на БТА.

