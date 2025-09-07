Подробно търсене

Бегликташ е шестата локация на Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ в проекта „Акустиката на България“

Специален пратеник на БТА Ваня Сухарова
Приморско,  
07.09.2025 17:00
 (БТА)
Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ проведоха днес записи на тракийското светилище Бегликташ край Приморско като поредна част от родолюбивия си проект „Акустиката на България“.  

Там музикантите работиха по песента „Равноденствие“, която е шестата от проекта. Вълдобрев каза пред БТА, че през годините е посещавал Бегликташ много пъти, но вече на зряла възраст започнал да осъзнава силата на това място.

„След това започнах да вниквам в същността му, започнах да се информирам, да разбирам смисъла на всички тракийски ритуали, обреди, на слънцестоенето, но равноденствието, това, което траките тогава са правили тук. И това ме привличаше повече и повече“, каза музикантът. 

Затова, когато решил да прави проекта „Акустиката на България“, отишъл там и започнал да обикаля и да пляска между камъните в търсене на места за записи с хубава акустика. 

„И ето ни тук - решихме да направим една нова песен, която е озаглавена „Равноденствие“ и мисля, че най-интересното е, че както обявихме на пресконференцията в БТА през май месец, тези песни, които са свързани с тракийски светилища, тракийски места, инструментите ще бъдат настроени в друг строй - 432 херца, а не, както в момента - групите са на 440 херца, а симфоничните оркестри са на 442“, отбеляза музикантът. 

Той уточнява, че учените са доказали, че на тракийската музика инструментите са били настроени на 432 херца и това е строй, който е много по-близък до вибрациите на Земята. „Космически вибрации, да ги наречем така“, посочва Вълдобрев. 

„И създават една хармония, едно равновесие, спокойствие. И колкото повече се забързва светът през годините, толкова повече се увеличава настройването на инструментите и те стават все по-напрегнати и особено последния ХХ век става най-голямото надигане на настройването на инструментите. И то е съобразено с повишаването на скоростта на напрежението. И ето, ние решихме да се върнем назад във времето и да направим една песен в 432 херца, както по времето на Орфей“, казва още Стефан Вълдобрев.

Както БТА писа, снимките на новия проект „Акустиката на България“ започнаха от праисторическия обект „Провадия - Солницата“. След това музикантите посетиха Римските терми във Варна и архитектурния паметник Текето „Ак Язълъ баба – Св. Атанасий“ в балчишкото село Оброчище и в „Двореца“ в Балчик. Вчера три локации в Созопол също бяха включени в проекта. Българската телеграфна агенция (БТА) е основен медиен партньор на проекта. 

/ХК/

Списание ЛИК

В допълнение

