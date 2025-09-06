Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ снимаха част от проекта „Акустиката на България“ в Созопол

Акустиката на Созопол стана част от поредицата „Акустиката на България“ на Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“. Читалище „Отец Паисий“, Художествената галерия и площада пред църквата „Св. св. Кирил и Методий“ бяха домакини на музикантите и проекта им, който включва 27 града.

„Созопол е една от най-важните от тези 27 точки. Защото, както вече обявих, в проекта „Акустиката на България“ са 27 места, свързани лично с мен - с биографията ми, с пътя ми, с вдъхновенията ми. А Созопол бих го сложил на едно от първите места. Детството ми е било тук, навремето имаше лагери, оставяха ме, морето ми беше тук“, каза пред БТА Стефан Вълдобрев.

Той разказва, че като ученик, когато започнал да свири на китара и да си има свои групи и банди, всъщност бил уличен музикант в Созопол. Седял точно пред църквата „Св. св. Кирил и Методий“.

„Бяхме на Каваците, идвахме до Созопол пеша, през дюните. Аз сядах с китарата на земята, слагахме две павета вместо перкусии и някакви тенекии и една шапка слагахме. И това беше Х-ХI клас тук и по време на легендарните „Аполонии“. Оттам нататък пътят ми е свързан с „Аполония“, естествено. Скоро си говорихме с Маргарита Димитрова, че досега са 41 „Аполонии“, аз съм бил на 35-36 от тях, включвам и уличните музикантски години, като актьор във филми, като актьор в представления, като композитор на филми, като композитор на представления, като режисьор на мой филм, като представяне на моя книга и с бандата сме били седем пъти поне. Така че съм много свързан със Созопол, обяснява музикантът.

Сутринта започна с акустиката на читалището, където бандата тропаше с крака и пляскаше с ръце. „Още, докато записвахме песента „Свободен“, това е първият сингъл - вече го обявихме и го пуснахме, но аз дадох една информация, че има мъничко за дозаписване и това са тези тропания с крака - т. нар. стомпове - има ги често в някои песни. И пляскания с ръце. И винаги съм си представял, че е тук. Просто ние работихме зимата по проекта и нямаше как да дойдем дотук, и сложихме в записа някакви, сега ще ги заменим с автентичните и акустиката на Созопол ще бъде в песента „Свободен“, отбеляза Вълдобрев.

След това той и Стоян Янкулов-Стунджи се преместиха в Художествената галерия. А накрая групата изпълни песента „Свободен“ на площада пред църквата, където събралата се импровизирано публика се включи с пляскания с ръце.

Както БТА писа, снимките на новия проект „Акустиката на България“ започнаха от праисторическия обект „Провадия - Солницата“. След това музикантите посетиха Римските терми във Варна и архитектурния паметник Текето „Ак Язълъ баба – Св. Атанасий“ в балчишкото село Оброчище и в „Двореца“ в Балчик. Българската телеграфна агенция (БТА) е основен медиен партньор на проекта.