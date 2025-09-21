В арбанашка църква от 17-и век Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ записаха част от песента „Покриви без къщи“ от предстоящия си албум

В арбанашката църква от 17-ти век „Св. Архангели Михаил и Гавраил“ Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ записаха част от песента „Покриви без къщи“ от предстоящия си албум „Акустиката на България“. Това беше осмото място в страната, което са избрали за създаването на музиката за своя проект.

Вълдобрев разказа за БТА, че Арбанаси е много близко за него място. Аз много често съм идвал тук, но на този храм не бях обърнал достатъчно внимание. Повечето обекти, през които минаваме са такива, към които искам да насоча прожекторите, обясни той.

За църквата „Св. Архангели Михаил и Гавраил“ му казва археологът проф. Хитко Вачев. При едно от идванията на това място той му обяснява за акустичните ниши в стените, които са направени специално за да може песнопенията да звучат по-благо.

Перкусиите и бас китарата за песента „Покриви без къщи“ бяха записани малко по-рано в Археологическия резерват „Никополис ад Иструм“ край великотърновското село Никюп, а вокалите, тамбурата и перкусионния инструмент, наречен делва – в храма. Тази църква е пример за акустиката на България, възкликна Вълдобрев.

По време на записите църквата посетиха генералните директори на БТА Кирил Вълчев и на арменската агенция „Арменпрес” Нарине Назарян, които разговаряха с Вълдобрев и обсъдиха възможността за бъдещ подобен проект и извън България.

Храм „Св. Архангели Михаил и Гавраил“ е от 17-и век и е една от трите музейни църкви в Арбанаси, каза за БТА неговият уредник Красимира Стефанова. Реставриран е през 70-те години на миналия век. Той е богато украсен с библейски сцени и стенописи, а надписите са на гръцки език. В църквата има много добра акустика и неслучайно в нея се провежда ежегодния музикален фестивал Arbanassi Summer Music.