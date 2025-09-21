Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ записаха част от музиката за новия си проект „Акустиката на България“ в Никополис ад Иструм

Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ записаха част от музиката за родолюбивия си проект „Акустиката на България“ в археологическия резерват Никополис ад Иструм край великотърновското село Никюп. Това беше седмата поредна спирка от обиколката им в различни части на страната.

За БТА Вълдобрев разказа защо е избрал римския и ранновизантийски град за едно от местата, включени в проекта. Първия път, когато дойдох тук, беше след едно пътуване в Италия и видях същия облик, какъвто притежава форумът в Рим. Не е в тези мащаби, но доколкото разбрах, тук само един процент е разкрит и ако продължат да разкриват, сигурно ще бъде нещо подобно на форума, обясни музикантът. Подобен обем имат и античните разкопки в Пловдив, и някак ми стана много близко това място. Затова подходих към него като към нещо недооценено, защото това не е от най-известните места в България, но е едно от най-добре запазените, разказа той и посочи, че иска в „Акустиката на България“ да влязат места, които са автентични. Като пипнеш, да знаеш, че камъкът е на 2000 години или крепостта е на 1100 години, а не е построено преди 15 или 20 години, за да впечатляваме. И това е едно от най-автентичните места в България, през които съм минал. Много ми се искаше да запечатаме енергията му в акустика, каза Вълдобрев.

Музикантите избраха да записват в одеона, където са се правили представления, и на дългата улица, по която навремето са минавали хиляди хора. На първото място свири Стоян Янкулов-Стунджи, а на второто - Веселин Веселинов-Еко.

Директорът на Регионалния исторически музей във Велико Търново д-р Иван Църов, който е и един от основните археолози, работещи на обекта, разказа за БТА, че Никополис ад Иструм е основан през 106 г. от император Траян в чест на победата му над даките. Създаден е на чист терен, което позволило при построяването му да бъде приложена Хиподамовата система – улиците да са с посока север-юг и изток-запад. По крепостните стени той заема площ от 280 декара и вероятно в него са живеели между 5000 и 10 000 души. Като във всеки град, е имало форум, около него обществени и жилищни сгради, пазарища, храмове. Много интересен е термо перипатусът (отопляема сграда за разходки, наподобяваща античен МОЛ), който е единствен с това наименование в цялата Римска империя.

Градът функционира около 5 века и в края на 6-и век приключва своето съществуване, когато аварите завладяват тези земи, но по-рано, вероятно в средата или към края на 5-ия век, градската администрация се е изнесла на хълма, който днес наричаме Царевец, разказа д-р Църов. Там е основан нов град, който не е наследил името Никополис, а е приел името Зикидева.

Никополис ад Иструм е имал честта да сече свои монети и в продължение на 100 години, когато работи градската монетарница, към момента са известни изсечени в нея над 1100 типа монети. През годините в града са открити статуи, сечива, предмети на домашния бит, но градските некрополи все още не са изследвани. До този момент е разкрит едва около 1 процент от цялата територия по крепостните стени, но е установено, че квартали има и извън тях. Затова се предполага, че реалната територия, върху която е бил разположен този, град са около 500 декара.

Записите по проекта „Акустиката на България“ продължиха в църквата „Св. Архангели Михаил и Гавраил“ в Арбанаси и ще бъдат последвани от такива в средновековната църква във Велико Търново „Св. св. Петър и Павел“.