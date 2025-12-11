Министър-председателят Росен Желязков депозира оставката на правителството в деловодството на Народното събрание

Министър-председателят Росен Желязков депозира оставката на ръководения от него Министерски съвет в деловодството на Народното събрание. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Правителството на Росен Желязков ще изпълнява функциите си до избирането на нов състав на Министерски съвет, допълват от кабинета.

По-рано премиерът обяви, че преди гласуването на вота на недоверие днес правителството подава оставка. Коалицията обсъди ситуацията, каза Желязков. Нямаме съмнение, че на предстоящия вот на недоверие правителството ще получи подкрепа. Независимо от това, решенията на Народното събрание имат значение, когато отразяват желанието на суверена, посочи премиерът. Малко по-късно искането за оставка на правителството подкрепиха 106 народни представители, нямаше против и въздържали се, което направи шестият вот на недоверие към кабинета „Желязков“ неуспешен.