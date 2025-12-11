Изложба на Гийермо Лорка ще бъде показана в София

site.btaИзложба на Гийермо Лорка ще бъде показана в София
Изложба със 17 голямоформатни платна на чилийския художник Гийермо Лорка ще бъде подредена в „Двореца“ в София, филиал на Националната галерия. Експозицията „Отвъд магичното“ ще бъде открита на 17 декември от 18:00 ч и може да бъде разгледана до 14 февруари 2026, съобщават домакините.
БТА е медиен партньор на изложбата.
По думите на екипа изложбата отбелязва навлизането на талантливия чилийски художник Гийермо Лорка в европейската институционална художествена сцена, като за първи път представя в европейски публичен музей цялостен подбор от негови произведения. „Експозицията разкрива неговата сюрреалистична, съблазнителна и понякога тревожна психо-изобразителна вселена“, казват те.
В нея се проследява поетическата и стилова последователност в творчеството на чилийския художник от ранните му произведения от 2012 до най-новите от 2025. Представените 17 голямоформатни платна са собственост на престижни международни колекции.
„Основните влияния върху Лорка включват барока, рококо, символизма и сюрреализма. В стремежа си да изследва несъзнаваното и тъмните страни на човешката психика – „отвъд магичното“ – художникът черпи вдъхновение и от разнообразни археологически препратки, както и от японското изкуство. Така той изгражда оригинална и лична визия за съвременния свят, разположена между миналото и настоящето. Постоянно преминавайки между съня и реалността, Лорка ни отвежда в пространства, където възвишеното и гротескното се преплитат в обезпокоителна хармония, провокирайки зрителя да надскочи границите на възможното“, се казва в презентацията на изложбата.
/ВСР
/ХК/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина