Доклад на организацията "Human Rights Watch" за качеството на въздуха в Димитровград е изпратен до четири министерства, съобщи неин експерт

Доклад на международната правозащитна органицаия "Human Rights Watch" за качеството на въздуха в Димитровград бе изготвен и изпратен до четири български министерства - на околната среда и водите, на здравеопазването, на регионалното развитие и благоустройство и на енергетиката, като вече има и обратна връзка. Това съобщи във видео включване от Брюксел в Националния пресклуб на БТА в Хасково старши експертът по правни въпроси, свързани с околната среда, в "Human Rights Watch" Мирто Тиланаки.

Тя участва онлайн в пресконференция на Гражданско обединение "Дишай, Димитровград", която бе посветена на темата за замърсяването на въздуха в Димитровград. Експерти на организацията изготвиха доклада след половингодишна работа в Димитровград, което включваше анализ на данни, интервюта с граждани, срещи с администрацията, разказа Тиланаки.

По нейни думи анализът е показал обезпокоително високи нива на замърсяване на въздуха, особено опасни за децата. Високи са също така нивата на респираторни заболявания. За замърсяването на въздуха са отговорни различни отрасли, но най-силният фактор, който се отразява на нивата на серния диоксид, е работата на Топлоелектрическата централа (ТЕЦ) "Марица 3" - нещо, което и от самото енергийно дружество признават, посочи Мирто Тиланаки.

До края на 2026 година България да транспонира в националното си законодателство новата директива на Европейския съюз (ЕС) за качеството на атмосферния въздух и нивата на емисиите на вредни газове, призова Тиланаки. Тя прогнозира, че след въвеждането на новите стандарти от директивата на ЕС, които регламентират по-ниски пределно допустими прагове на вредни емисии, в Димитровград по-често ще има превишаване на средночасовите и среднодневните норми за емисии на серен диоксид.

На репортерски въпрос Тиланаки отговори, че затварянето на ТЕЦ-а е едно от възможните решения и припомни, че страната ни е поискала средства от Механизма за справедлив преход и е започнала разговор за спирането на централите на въглища.

Съоснователят на "Дишай, Димитровград" Антон Арнаудов посочи, че от четири години продължава борбата на сдружението за решаване на екопроблемите на Димитровград, до различни институции са изпратени стотици сигнали. Арнаудов е оптимист, че докладът на "Human Rights Watch" ще окаже съществен принос за каузата за по-чист въздух.

Думата на пресконференцията бе дадена и на Мария Вълева, която разказа за здравословните проблеми на сина си, свързани с дихателната функция, като отбеляза, че те се обострят винаги, когато ТЕЦ-ът е в работен режим.