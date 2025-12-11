Оставката на кабинета е победа за България, следващата стъпка е честни и свободни избори, обявиха "Продължаваме промяната - Демократична България"

site.btaОставката на кабинета е победа за България, следващата стъпка е честни и свободни избори, обявиха "Продължаваме промяната - Демократична България"
Това е първа стъпка България да стане нормална европейска държава, следващата стъпка по този път е да се проведат честни и свободни избори, не такива опорочени от изборни манипулации като предишните. Това заяви председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев в изявление в парламента, след като преди гласуването на шестия вот на недоверие, който беше неуспешен, министър-председателят Росен Желязков обяви, че правителството подава оставка.
Тази оставка на правителството, освен победа за България, е победа за всички тези страхотни хора, които излязоха и протестираха в цялата страна, посочи съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.
/ТНП/
