Станимира Пашова е новият главен изпълнителен директор на "Къшман енд Уейкфийлд Фортън"

Станимира Пашова вече е главен изпълнителен директор на консултантската компания за бизнес имоти „Къшман енд Уейкфийлд Фортън“ (Cushman & Wakefield Forton), съобщиха от компанията. Пашова притежава над 20 години управленски опит в сферата на недвижимите имоти, инвестициите и развитието на пазари в Европа. Тя притежава експертиза във фонд и асет мениджмънт, управление на високостойностни портфейли, пазарна експанзия и стратегически партньорства.

Преди да се присъедини към „Фортън“, Пашова е мениджър на „Форма Риъл Истейт Фънд“ (Forma Real Estate Fund) за Нидерландия в продължение на 5 години. Там тя управлява активи на стойност над 250 млн. евро и ръководи портфейл от 12 офис сгради с обща площ 140 000 кв. м. През този период реализира комплексни трансформационни проекти, повишава стойността на портфейла в предизвикателна пазарна среда и укрепва управленските и комплайънс рамки на фонда.

Между 2013 и 2020 г. Пашова ръководи отдел „Офис площи" във „Фортън“, където извежда компанията до водеща позиция в сегмента. Тя разработва и внедрява офис стратегии за международни корпоративни клиенти, ръководи стратегически локационни анализи и реализира ключови сделки с компании от Fortune 500. Професионалният ѝ опит включва още управленски позиции в „Забар Мениджмънт“ (Zabar Management), „Елта Кънсълт“ (Elta Consult) и „Наш дом България“.

Пашова притежава магистърска степен по международен бизнес от Университета за национално и световно стопанство и е завършила докторска програма по управление на проекти в УНСС и Виенския икономически университет (WU Vienna). Владее английски, немски и руски език.