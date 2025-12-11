Концертната програма на открито „Музикален коледен Бургас“ ще допълва празничната атмосфера в града до края на декември

Станалата вече традиционна музикална програма на Община Бургас започва на 11 декември и ще продължи до края на годината със серия от безплатни концерти на площад „Тройката“, които целят до края на годината да създадат празнична атмосфера за жителите и гостите на града, съобщиха от общинската администрация.

Програмата, озаглавена „Музикален коледен Бургас“, ще започне с концерт на проекта Ladies Sing The Beatles със Самуел Мануелян и участието на музикантките от формацията, които ще представят свои интерпретации на песни на легендарната група.

В следващите дни почти всяка вечер от 18:00 ч. на откритата сцена ще се изявят още Vaicho's Trio и Yavi, „Горещ пясък“ с концертния спектакъл „Лисицата и котараците“ с участието на Милица Гладнишка, групите Four и P.I.F., „Жестим“ и Графа, Терпентина и Дичо, Lemon Box и Орлин Павлов, Scarlet заедно с формацията „Ясен и приятели“, "Силует", Владо Михайлов и група Rewind, както и Saudade Project.

От общината уточняват, че освен вечерните концерти, в периода между 14 и 26 декември празничната програма ще включва и дневни от 12:00 ч. с участието на Фолклорен ансамбъл „Атанас Манчев“, група "Таралеща", оркестър „Жарава“, Stiff Bones, "Уикеда", Професионален фолклорен ансамбъл „Странджа“ и Жечка Сланинкова с оркестър „Странджа“. Концертите са част от традиционната предколедна и коледно-новогодишна програма на Община Бургас, насочена към създаване на празнична атмосфера за жителите и гостите на града.

Очаква се скоро да бъдат обявени и участниците в новогодишния концерт на 31 декември, допълват от общината.