Ротари клуб – Петрич организира своя ежегоден Благотворителен коледен бал, който ще се проведе на 12 декември от 19:00 ч. в Avalon Hall. Тази година поканата е изцяло дигитална – решение, което клубът определя като част от стремежа си да щади природата и да подкрепя устойчиви практики.

Инициативата протича под надслов „Заедно в борбата с огнената стихия“ и е насочена към подпомагане на доброволческото аварийно звено от огнеборци към Общинска администрация – Петрич. „Пожарите все по-често застрашават домовете, земята и горите около нас. Безопасността на общността е обща отговорност“, посочват организаторите в официалното си обръщение към жителите и гостите на града.

Средствата за благотворителната инициатива ще се набират чрез продажба на куверти (част от стойността им е за благотворителност), чрез търг на ценни предмети по време на бала, чрез томбола или чрез индивидуални дарения.

„Хората в Петрич все повече разбират нашата работа и се включват активно в инициативите ни. Ротари клуб – Петрич съществува вече 20 години, като всяка година реализираме каузи в подкрепа на общността“, каза Адриана Христова, отговаряща за връзките с обществеността на клуба. Тя подчерта, че организацията функционира изцяло на доброволен принцип и членовете влагат лично време, усилия и средства, за да реализират общественополезните проекти.

От клуба изразяват благодарност към всички граждани, които подкрепят инициативата и ще участват в благотворителния бал. „Всеки куверт, всяко присъствие и всяко дарение е крачка към по-сигурен и защитен Петрич. Да бъдем единни. Да бъдем подготвени. Да бъдем Петрич!“, гласи посланието към жителите на града. Организаторите приканват гражданите и приятелите на града да се включат в благотворителната инициатива.

От Ротари клуба припомнят, че миналата година със средствата, събрани по време на коледния бал на стойност 37 хиляди лева, е закупена специализирана противопожарна техника, дарена на Аварийно звено – Петрич. Тази година целта е да се наберат достатъчно средства за закупуване на допълнителна техника, която да подпомага екипите от огнеборци.