Русия разруши архитектурата на сигурност в Черно море, заяви украинският външен министър на конференция в Букурещ

Русия разруши архитектурата на сигурност в Черно море и милитаризира окупирания полуостров Крим, превръщайки го в пункт за продължаване на агресия, заяви днес украинският външен министър Андрий Сибига на конференцията "Възстановяването на Украйна: сигурност, възможности, инвестиции", която се провежда в Букурещ, предаде Аджерпрес.

Сибига, който участва онлайн в събитието, посочи още, че агресията на Русия срещу Украйна и Европа е станала много по-широкообхватна, а в момента има множество предизвикателства в този смисъл.

"Всеки опит да се смекчават намеренията на Русия прави Русия още по-агресивна", подчерта той.

По думите му Черно море не може да бъде зона на влияние на Русия и "докато Крим е окупиран, Черно море не може да бъде сигурно място".

Украинският дипломат посочи, че възстановяването на Украйна трябва да бъде свързано с възстановяването на европейската архитектура на сигурността. Сибига добави, че сега е критичен момент по отношение на мира, а "координацията и единството са от ключово значение".

От своя страна румънският президентски съветник Влад Йонеску изтъкна, че съпротивата на Украйна представлява и борба за общите европейски ценности и отбеляза, че Румъния оказва "многоизмерна" подкрепа на съседната страна.

В контекста на плановете за възстановяване на Украйна той посочи, че Румъния е готова да приеме мултимодулен логистичен хъб.

Председателят на румънския Сенат Мирча Абрудян изтъкна, че "възстановяването на Украйна вече не е тема на теоретични дебати, а спешен въпрос за Европа от гледна точка на политиката, икономиката и сигурността".

Той добави, че войната на границата е създала една от най-тежките хуманитарни кризи в Европа през последните десетилетия, а загубите възлизат на 500 милиарда евро.

По отношение на възстановяването на Украйна Абрудян отбеляза възможността румънското пристанище Констанца да се превърне в логистичен хъб, като припомни, че по време на войната обемът на транзита му се е увеличил тройно.

"Военната подкрепа остава ключова (...) Нито една държава не може да бъде преначертана чрез сила", добави председателят на Сената.

На свой ред румънският външен министър Оана Цою напомни за тристранната среща между Румъния, Украйна и Молдова, която се състоя в Одеса, и посочи, че следващата среща в такъв формат ще се проведе в Букурещ през първото тримесечие на следващата година.

"Не можем да бъдем наивни, знаем много добре, че когато говорим за Русия, трябва да гледаме действията, а не думите. В този контекст не виждаме действията, които биха ни накарали да имаме доверие, че Владимир Путин търси или е склонен на мир", посочи тя.

Цою добави, че системата на санкции срещу Русия е била подсилена, включително в Румъния, и призова за възстановяването на "една европейска Украйна".