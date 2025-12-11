С близо шест процента се е повишил броят на домакинствата в Хасковска област с достъп до интернет за година, съобщиха от статистиката

Делът на домакинствата с достъп до интернет в област Хасково продължава да се увеличава през последната година, показва последното проучване на отдел „Статистически изследвания – Хасково“ към Териториално статистическо бюро – Юг. Данните потвърждават тенденцията за устойчиво нарастване на интернет достъпността, отчетена миналата седмица и от Националния статистически институт (НСИ) за страната.

Според изследването през 2025 г. 93,5 процента от домакинствата в област Хасково имат достъп до интернет в домовете си – увеличение с 5,6 процентни пункта спрямо 2024 г. Този дял е по-висок от средния за страната от 92,8 процента, се уточнява в анализа на Отдел „Статистически изследвания-Хасково“.

Проучването показва още, че 89,9 процента от хората на възраст между 16 и 74 години в региона са използвали интернет поне веднъж през годината. Регулярната употреба на глобалната мрежа отчита ръст от 13,9 процентни пункта сравнено с предходната година.

Жените в областта са били по-активни потребители на интернет от мъжете – съответно 90,9 процента от тях използват мрежата редовно срещу 88,9 процента при мъжете.

По показателя за образование данните сочат, че всички лица с висше образование в област Хасково използват интернет. От хората със средно образование 91,2 процента са онлайн, а при тези с основно или по-ниско образование делът е 76,9 процента.

Отчетено е и значително нарастване – с 19,1 процентни пункта – на дела на хората, които през 2025 г. са използвали интернет за взаимодействие с административни органи и публични институции. Тази група достига 35,1 процента от населението на възраст между 16 и 74 години.

Делът на лицата в областта, които пазаруват стоки или използват услуги онлайн, е 52,4 процента – над средното ниво за страната, което е 51,2 процента. В сравнение с предходната година този показател се е увеличил с 18,6 процентни пункта.