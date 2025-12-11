Подробно търсене

АПА: Сътрудничеството между полицейските сили на Германия и Австрия е незаменимо, заявиха вътрешните министри на двете страни

Николай Велев
Германски полицаи извършват проверки на границата с Австрия. Снимка: Петер Кнефел/ДПА чрез АП
Пасау,  
11.12.2025 15:19
 (БТА)

Министрите на вътрешните работи на Австрия и Германия - Герхард Карнер и Александер Добринт, както и вътрешният министър на провинция Бавария Йоахим Херман, днес отбелязаха 10-ата годишнина от основаването на първия германско-австрийски Център за полицейско сътрудничество (ЦПС) в Пасау, предаде новинарска агенция АПА.

Имигрантските потоци от Сирия създадоха необходимостта от по-добра координация на взаимодействието между силите на реда на двете страни. В течение на времето ЦПС стана "незаменим център за сътрудничество в областта на полицейската сигурност", съгласиха се тримата министри.

Центърът се поддържа от федералните полицейски служби на Австрия и Германия и от местната полиция на провинция Бавария. Карнер подчерта на днешната церемония в Пасау, че "предизвикателствата в областта на сигурността могат да бъдат преодолени само чрез съвместни усилия". "Десет години ЦПС в Пасау показват ангажимента ни за предотвратяване на трансграничната престъпност и борба с нелегалната миграция". Германия е "силен партньор в борбата срещу мафията на трафикантите и нелегалната миграция", посочи австрийският вътрешен министър.

Позитивно влияние оказа и засиленият контрол по границата, който Германия въведе през май 2025 г. Броят на молбите за предоставяне на убежище в Горна Австрия, Тирол, Залцбург и Форарлберг значително намаля значително, като през 2025 г. те са били с 15% по-малко, отколкото през 2024 г. Броят на задържанията също е спаднал с 26% през този период.

(Тази новина се разпространява по договор между БТА и АПА)

/ЛМ/

Свързани новини

27.11.2025 18:46

АПА: Експерт по европейско право от Инсбрук даде съседна Германия на съд заради граничните проверки

Директорът на Института по европейско и международно право към Университета в Инсбрук Вернер Шрьодер даде Германия на съд заради проверките по границата с Австрия. Искът е заведен заедно с германската неправителствена организация "Дружество за права и свободи" пред Административния съд в Мюнхен, предаде австрийската новинарска агенция АПА.
17.05.2025 09:34

Австрийският вътрешен министър подкрепи по-строгия граничен контрол на Германия

Австрийският министър на вътрешните работи Герхард Карнер изрази вчера подкрепа за по-строгите мерки за граничен контрол на Германия по време на среща с германския министър на вътрешните работи Александър Добринт във Виена, предаде ДПА. Миналата

