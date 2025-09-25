Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ изнесоха концерт през втората вечер на празниците „Свищовски лозници“.

На сцената на централния площад в града Стефан Вълдобрев, Иван Лечев, Мирослав Иванов, Стоян Янкулов-Стунджи и Веселин Веселинов-Еко изпълниха едни от най-популярните си хитове. Прозвучаха песните „Времето лети“, „Рай“, „Голяма работа”, „Фойерверк“, „Тази песен не е за любов“, „Бряг с цвят най-зелен“ и други.

Преди 20 години в Свищов снимахме българския документален филм „Изпепеляване“, в който бях актьор, а за участието си в него спечелих и награда за мъжка роля, която е една от най-хубавите награди в моя път, каза Стефан Вълдобрев, като допълни, че и до днес филмът се преподава във филмовата академия в София.

Той разказа за новия проект на музикантите, наречен „Акустиката на България“, на който БТА е основен медиен партньор. Инициативата включва запис на музика и звуци и снимане на документален филм на 25 знакови места в България. Записите и снимките по проекта започнаха от Варна.

Публиката в Свищов имаше възможност да чуе и една от песните, включени в проекта, наречена „Свободен“.