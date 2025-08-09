Стефан Вълдобрев и “Обичайните заподозрени” изнесоха двучасов концерт в центъра на Каварна. Събитието бе част от тазгодишното издание Седмицата на морето, която се провежда в морския град.

Още с първите си изпълнения Стефан Вълдобрев, Стоян Янкулов, Веселин Веселинов, Иван Лечев и Мирослав Иванов вдигнаха публиката на крака.

В началото на концерта прозвучаха песните “По-полека”, “Към”, “Рай”, “Едно”. Беше изпълнена песента “Бряг с цвят най-зелен”, както и песни от новия албум „!Удивителни въпросителни?“.

На събитието прозвуча и първият хит на Стефан Вълдобрев - „Обичам те, мила“. Трети куплет той посвети на футболния отбор „Берое“.

Към края на концерта Стефан Вълдобрев разказа за новия си предстоящ проект “Акустиката на България”, той изпя песента “Свободен”, която ще влезе в новия албум.

Звукът на Текето в Оброчище и "Двореца" в Балчик станаха част от проекта "Акустиката на България" на Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени". Снимките на новия проект музикантите започнаха от праисторическия обект „Провадия - Солницата“, те посетиха и Римските терми във Варна.

Седмицата на морето в Каварна ще продължи и днес с концерт на Папи Ханс, а в неделя вечер на сцената ще излязат музикантите от “Ку-Ку бенд”.