site.bta„Ливайс“ пуска новата линия дънки за 300 долара в повече магазини, за да отговори на нарасналото търсене на изделия от висок клас
Американският производител на дънки „Ливайс“ (Levi’s) ще разшири продажбите на своята нова премиум линия „Блу Тaб“ (Blue Tab) в повече магазини по света през 2026 г., за да се възползва от силното търсене на висок клас дънкови изделия. Това заяви в интервю за Ройтерс главният финансов директор и директор по растежа на компанията Хармит Сингх.
Линията „Блу Тaб“, която беше пусната в Азия по-рано тази година и в ограничен брой магазини в Европа и САЩ от септември, е част от стратегията на компанията да разшири продуктовата си гама и да привлече повече жени клиенти.
В Европа дънките от новата серия се продават на цени между 250 и 350 евро, докато стандартната линия „Ред Тaб“ (Red Tab) се предлага за 70–130 евро. Якета от серията „Блу Тaб“ достигат цени около 700 евро.
Компанията, която е известна основно с дънки от средния клас, продавани под марката „Ред Тaб“, както и с по-достъпни линии за аутлет магазини и „Уолмарт“ (Walmart), се стреми да намери деликатен баланс между масовия и премиум сегмента.
Въпреки че дънковите изделия от високия клас с около 10 на сто от световния пазар на деним на стойност приблизително 100 милиарда долара, делът им расте по-бързо от средностатистическата категория обикновени дънки, каза Сингх.
„Цената е важна, но също и качеството на продукта“, каза Сингх в интервюто за Ройтерс от парижкия шоурум на компанията.
Новата линия е от японския деним селвидж, който се тъче на традиционни станове, по-плътен е и е с естествени ръбове.
Дизайнът също е ключов, като за следващата година е планирано по-силно развитие на продуктовата гама както за мъже, така и за жени.
/БП/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина