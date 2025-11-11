Подробно търсене

„Ливайс“ пуска новата линия дънки за 300 долара в повече магазини, за да отговори на нарасналото търсене на изделия от висок клас

Галя Горнишка
„Ливайс“ пуска новата линия дънки за 300 долара в повече магазини, за да отговори на нарасналото търсене на изделия от висок клас
„Ливайс“ пуска новата линия дънки за 300 долара в повече магазини, за да отговори на нарасналото търсене на изделия от висок клас
Снимка: AP/Richard Drew
Сан Франциско,  
11.11.2025 20:04
 (БТА)

Американският производител на дънки „Ливайс“ (Levi’s) ще разшири продажбите на своята нова премиум линия „Блу Тaб“ (Blue Tab) в повече магазини по света през 2026 г., за да се възползва от силното търсене на висок клас дънкови изделия. Това заяви в интервю за Ройтерс главният финансов директор и директор по растежа на компанията Хармит Сингх.

Линията „Блу Тaб“, която беше пусната в Азия по-рано тази година и в ограничен брой магазини в Европа и САЩ от септември, е част от стратегията на компанията да разшири продуктовата си гама и да привлече повече жени клиенти.

В Европа дънките от новата серия се продават на цени между 250 и 350 евро, докато стандартната линия „Ред Тaб“ (Red Tab) се предлага за 70–130 евро. Якета от серията „Блу Тaб“ достигат цени около 700 евро.

Компанията, която е известна основно с дънки от средния клас, продавани под марката „Ред Тaб“, както и с по-достъпни линии за аутлет магазини и „Уолмарт“ (Walmart), се стреми да намери деликатен баланс между масовия и премиум сегмента.

Въпреки че дънковите изделия от високия клас с около 10 на сто от световния пазар на деним на стойност приблизително 100 милиарда долара, делът им расте по-бързо от средностатистическата категория обикновени дънки, каза Сингх.

„Цената е важна, но също и качеството на продукта“, каза Сингх в интервюто за Ройтерс от парижкия шоурум на компанията.

Новата линия е от японския деним селвидж, който се тъче на традиционни станове, по-плътен е и е с естествени ръбове.

Дизайнът също е ключов, като за следващата година е планирано по-силно развитие на продуктовата гама както за мъже, така и за жени.

/БП/

Свързани новини

10.10.2025 14:32

"Ливайс" повиши финансовите си прогнози за 2025 г. на фона на силните онлайн продажби и търсенето на дънкови изделия

"Ливайс" (Levi's) повиши прогнозата си за печалба за цялата 2025 г., но не успя да отговори на очакванията на Уолстрийт поради разходи, свързани с вносните мита на САЩ, което доведе до спад на акциите на производителя на дънкови изделия със 7,5 на
09.08.2025 20:00

Секторът за облекло в Шри Ланка се готви за въздействието на американските мита от 20 на сто

От марки облекло като "Гап" (Gap), "Ливайс" (Levi's) и "Кълъмбия спортсуеър" (Columbia Sportswear) до дизайнерски брандове като "Келвин Клайн" (Calvin Klein), "Ралф Лорън" (Ralph Lauren) и "Томи Хилфигър" (Tommy Hilfiger) и бутика за бельо
29.12.2024 18:00

Японски занаятчийски дънки печелят все повече международни почитатели

Ръчно боядисани с натурално индиго и изтъкани на стари станове, японските дънки имат все повече почитатели, които не се страхуват да инвестират в спортните панталони от висок клас, информира Франс прес. В малката фабрика на "Момотаро джинс"

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:07 на 11.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация