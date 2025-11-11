Подробно търсене

Общо 172-ма служители на „Асарел-Медет“ се включиха в две кръводарителски акции през 2025 година

Кореспондент на БТА в Панагюрище Деница Попова
Традиционно компанията организира кръводаряване два пъти годишно. Снимка: "Асарел - Медет" АД
Панагюрище,  
11.11.2025 21:57
 (БТА)

В двете кампании по кръводаряване на „Асарел-Медет“ АД в Панагюрище през 2025 година се включиха общо 172-ма служители, съобщиха от дружеството. Инициативите са част от националната кампания „Капка по капка – живот“ и се осъществяват в партньорство със специалисти от Районния център по трансфузионна хематология – Пловдив.

Първата пролетна акция се проведе през април, а есенната кампания приключи днес с участието на 92-ма служители. От „Асарел-Медет“ посочват, че всеки участник е част от общност, която подкрепя живота чрез доброволно кръводаряване.

Ежемесечна кръводарителска инициатива се провежда в панагюрската болница съвместно с Районния център по трансфузионна хематология – Пловдив. През миналия месец в нея са участвали 13 доброволци.

/ТТ/

