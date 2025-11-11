Германия отчита рекорден туристически интерес въпреки по-малкия брой гости от чужбина

Германия остава сред най-популярните туристически дестинации в Европа, като броят на нощувките в страната през първите девет месеца на 2025 г. е достигнал нов рекорд от 387,7 милиона, сочат данни на германската статистическа служба Дестатис, цитирани от ДПА. Това е леко увеличение спрямо предишния рекорд от 387,6 милиона нощувки за същия период на 2024 г.

Нощувките на вътрешни туристи са се увеличили с 0,6 на сто до 323,4 милиона, докато при чуждестранните посетители се отчита спад от 2,9 на сто до 64,3 милиона.

Септември с умерен ръст на вътрешния туризъм

Само през септември в Германия са регистрирани 48,6 милиона нощувки, което е увеличение с 1 на сто спрямо същия месец на миналата година. Броят на нощувките на германски туристи е нараснал с 1,4 на сто до 40,8 милиона, докато при чуждестранните гости има спад от 1,2 на сто до 7,8 милиона.

Спадът се дължи най-вече на намаления поток от посетители от Съединените щати - традиционно най-важният чуждестранен пазар за германския входящ туризъм. От януари до август са регистрирани 1,96 милиона пристигания от САЩ, което представлява понижение с 3,2 на сто спрямо същия период на 2024 г.

Причини и перспективи

Според Германската централа за туризъм (DZT) спадът е резултат от икономически фактори, включително понижено доверие на потребителите в САЩ и неблагоприятен валутен курс, който прави пътуванията до Европа по-скъпи.

„Към това се добавя и фактът, че високите такси за използване на германското въздушно пространство могат да възпират част от американските туристи“, коментира председателят на Управителния съвет на асоциацията Петра Хедорфер.

Тя добави, че за следващите месеци се очаква леко възстановяване на интереса, като предварителните резервации на самолетни билети показват положителна тенденция.