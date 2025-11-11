КАБАР: Киргизстан и Узбекистан задълбочиха сътрудничеството си в управлението на водите

Министърът на водните ресурси, земеделието и преработвателната промишленост на Киргизстан Бакит Торобаев участва в 7-то заседание на Съвместната киргизстанско-узбекистанска комисия за управление на водите, проведено в Манас, съобщава Министерството на земеделието, цитирано от киргизстанската новинарска агенция КАБАР.

По време на срещата страните обсъдиха належащи въпроси на двустранното сътрудничество, включително рационалното използване на водните ресурси, осигуряването на водна и енергийна сигурност в условията на изменението на климата и перспективите за регионално развитие.

Торобаев отбеляза, че отношенията между Киргизстан и Узбекистан са достигнали ниво на стратегическо партньорство, основано на взаимно доверие, уважение и подкрепа.

„Благодарение на решителната политическа воля на нашите президенти Садир Жапаров и Шавкат Мирзийоев, сложни въпроси, включително свързани с държавните граници, бяха успешно решени, укрепвайки доверието и добросъседските отношения между нашите народи“, подчерта министърът.

Киргизстан, разположен в изворите на основните водни пътища на региона, последователно изпълнява задълженията си да осигурява на страните по течението на реките необходимите водни запаси, допринасяйки за поддържането на продоволствената и екологичната сигурност в Централна Азия.

„Ние разглеждаме водата не като предмет на разногласия, а като основа за взаимно разбирателство, приятелство и устойчиво развитие“, отбеляза Торобаев.

За да повиши ефективността на сътрудничеството, киргизстанската страна предложи въвеждане на капково и автоматизирано напояване в граничните райони, създаване на „Зелен пояс на приятелството“ по протежение на киргизстанско-узбекистанската граница за възстановяване на горите и борба с опустиняването и по-нататъшно развитие на сътрудничеството между компетентните органи във водния и енергийния сектор.

Освен това бе отбелязано, че реализацията на големи проекти като изграждането на ВЕЦ "Камбарата-Ата" № 1 и железопътната линия Китай-Киргизстан-Узбекистан открива огромни възможности за укрепване на енергийния потенциал и транспортната свързаност не само на двете страни, но и на целия регион. След срещата страните потвърдиха готовността си за по-нататъшно засилване на сътрудничеството и реализиране на нови съвместни инициативи.

„Уверен съм, че съвместните ни усилия ще осигурят устойчивото развитие и просперитет на нашите страни“, завърши Торобаев

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и КАБАР)