Подробно търсене

„Гугъл“ инвестира 5,5 милиарда евро в Германия - най-голямата ѝ инвестиция в страната до момента

Галя Горнишка
„Гугъл“ инвестира 5,5 милиарда евро в Германия - най-голямата ѝ инвестиция в страната до момента
„Гугъл“ инвестира 5,5 милиарда евро в Германия - най-голямата ѝ инвестиция в страната до момента
Снимка: AP/Jeff Chiu
Берлин,  
11.11.2025 20:19
 (БТА)

Американската технологична компания „Гугъл“ (Google) ще инвестира 5,5 милиарда евро в Германия през следващите четири години - най-голямата си инвестиция в страната досега, съобщи днес компанията в Берлин, цитирана от ДПА. 

Според обявлението инвестицията ще осигури около 9000 работни места годишно до 2029 г. и ще бъде насочена към разширяване на дигиталната инфраструктура и развитието на облачните услуги в страната.

Средствата ще бъдат използвани основно за изграждане на нов център за данни в град Дитценбах, провинция Хесен, обясни ръководителят на „Гугъл Германия“ Филип Юстус. Съществуващият център за данни в Ханау, както и локациите на компанията в Мюнхен, Франкфурт и Берлин, също ще бъдат значително разширени.

Вицеканцлерът и министър на финансите Ларс Клингбайл приветства решението на „Гугъл“, като го определи като „истинска инвестиция в бъдещето – в иновации, изкуствен интелект, климатично неутрална трансформация и нови работни места“. „Точно това ни е необходимо в момента“, заяви Клингбайл.

Министърът на цифровите технологии Карстен Вилдбергер добави, че новината показва високата привлекателност на Германия като локация за дигитална инфраструктура. „Искаме да превърнем Германия във водеща европейска локация за центрове за данни“, подчерта той.

Голямото търсене на облачни услуги в момента подкрепя бизнеса не само на американските технологични гиганти „Гугъл“, „Майкрософт“ (Microsoft) и „Амазон“ (Amazon), но и на германски доставчици като „Шварц груп“ (Schwarz Group), „Йонос“ (Ionos) и „Дойче телеком“ (Deutsche Telekom).

В контекста на устойчивото развитие „Гугъл“ обяви, че до 2026 г. 85 на сто от дейността ѝ в Германия ще се захранва от енергия без въглероден диоксид. Компанията също така ще удължи партньорството си с френската енергийна компания „Анжи“ (Engie), започнало през 2021 г., до 2030 г. чрез германското ѝ дъщерно дружество.

„Гугъл“ съобщи, че очаква 85 на сто от германските ѝ операции да се захранват от енергия без въглероден диоксид  до 2026 г.

/БП/

Свързани новини

04.11.2025 17:05

"Енвидиа" и "Дойче телеком" отварят "независима фабрика за изкуствен интелект" за 1 милиард евро в Мюнхен

Телекомуникационният оператор  "Дойче телеком" (Deutsche Telekom) и американският гигант в производството на чипове "Енвидиа" ( Nvidia) обявиха днес, че през първото тримесечие на 2026 г. ще бъде поставено началото на "независима фабрика за
03.11.2025 16:50

"Амазон" и "ОупънЕйАй" със споразумение за 38 милиарда долара за използване на облачните услуги на "Амазон уеб сървисиз"

Американският технологичен концерн "Амазон" (Amazon.com) ще предостави на "ОупънЕйАй" (OpenAI) облачни изчислителни услуги по многогодишно споразумение на стойност 38 милиарда долара, което ще осигури на производителя на "ЧатДжиПиТи" (ChatGPT)
29.10.2025 18:56

Технологични гиганти от САЩ харчат милиони евро за лобиране в ЕС, сочи доклад на неправителствени организации

Разходите на американски технологични компании като "Мета" (Meta), "Амазон" (Amazon), "Майкрософт" (Microsoft) за лобиране във връзка с дигиталната политика на ЕС, са се увеличили значително, според най-новият анализ на организации на гражданското

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:07 на 11.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация