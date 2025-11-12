Подробно търсене

МОНЦАМЕ: Монголия и Австралия преговарят за двустранно споразумение за социално осигуряване

Александър Евстатиев
МОНЦАМЕ: Монголия и Австралия преговарят за двустранно споразумение за социално осигуряване
МОНЦАМЕ: Монголия и Австралия преговарят за двустранно споразумение за социално осигуряване
Снимка: МОНЦАМЕ
Улан Батор,  
12.11.2025 22:32
 (БТА)

Двустранни преговори текат в Улан Батор (10-13 ноември 2025 г. ) между правителствата на Монголия и Австралия за сключване на споразумение за социално осигуряване, предаде монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ.

При откриването на преговорите министърът на семейството, труда и социалната защита на Монголия Аубакир Тилеухан и извънредният и пълномощен посланик на Австралия в Монголия Лео Зенг подчертаха, че подписването на споразумението за социално осигуряване ще играе жизненоважна роля за осигуряване на гаранции за социална закрила на гражданите, пребиваващи и работещи в двете страни.

Продължаващият двустранен диалог се ръководи съвместно от Ренсенхан Вандан, директор на отдела за социално осигуряване и осигурителни фондове в Министерството на семейството, труда и социалната защита на Монголия, и Кейт Юил, началничка на отдела за имиграция и международни плащания в отдела за социални услуги към австралийското правителство.

Монголия продължава активно да се стреми към двустранни споразумения за социално осигуряване със страни, в които живеят значителни групи монголски граждани, с цел защита на техните права, особено на тези, които живеят в отдалечени или недостатъчно обслужвани райони. Към днешна дата Монголия е подписала и е приложила такива споразумения с Русия, Южна Корея, Унгария, Полша, Беларус, Чехия и Казахстан.

По последни данни в Австралия понастоящем пребивават над 22 000 монголски граждани.

(Тази новина се разпространява по споразумение между БТА и МОНЦАМЕ)

/ИТ/

Свързани новини

06.11.2025 21:30

МОНЦАМЕ: Корейски изследователи тестват климатично съобразен асфалт за монголската пътна инфраструктура

Монголия официално стартира проект за намаляване на парниковите емисии чрез производство на топли асфалтобетонни смеси, подсилени с полимери, предаде монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ.
30.10.2025 22:50

МОНЦАМЕ: Монголия и Южна Корея засилват сътрудничеството в борбата със замърсяването на въздуха

Управлението по контрол на въздушното замърсяване и околната среда на Улан Батор подписа меморандум за взаимно разбирателство с Южнокорейската асоциация за пречистване на въздуха, предаде монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ. Двустранното
29.10.2025 20:42

МОНЦАМЕ: Монголия и Йордания проведоха първа политическа консултативна среща в Аман

Първата политическа консултативна среща между Министерството на външните работи на Монголия и Министерството на външните работи и въпросите на емигрантите на Йордания бе проведена в йорданската столица Аман, предаде монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ.
28.10.2025 15:58

МОНЦАМЕ: Монголия и Германия ще проведат преговори за установяване на по-близко сътрудничество

Преговорите за сътрудничество между правителството на Монголия и Германия е планирано да се състоят в Улан Батор на 30 ноември 2025 г, предаде монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ.
27.10.2025 14:45

МОНЦАМЕ: Монголия ще си сътрудничи с Китай, Южна Корея и ООН за справяне с последиците от зачестяващите пясъчни бури

Монголия се съгласи да обедини сили с Китай, Южна Корея и ООН за справяне с последиците от зачестилите през последните години пясъчни бури, предаде монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:16 на 12.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация