МОНЦАМЕ: Монголия и Австралия преговарят за двустранно споразумение за социално осигуряване

Двустранни преговори текат в Улан Батор (10-13 ноември 2025 г. ) между правителствата на Монголия и Австралия за сключване на споразумение за социално осигуряване, предаде монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ.

При откриването на преговорите министърът на семейството, труда и социалната защита на Монголия Аубакир Тилеухан и извънредният и пълномощен посланик на Австралия в Монголия Лео Зенг подчертаха, че подписването на споразумението за социално осигуряване ще играе жизненоважна роля за осигуряване на гаранции за социална закрила на гражданите, пребиваващи и работещи в двете страни.

Продължаващият двустранен диалог се ръководи съвместно от Ренсенхан Вандан, директор на отдела за социално осигуряване и осигурителни фондове в Министерството на семейството, труда и социалната защита на Монголия, и Кейт Юил, началничка на отдела за имиграция и международни плащания в отдела за социални услуги към австралийското правителство.

Монголия продължава активно да се стреми към двустранни споразумения за социално осигуряване със страни, в които живеят значителни групи монголски граждани, с цел защита на техните права, особено на тези, които живеят в отдалечени или недостатъчно обслужвани райони. Към днешна дата Монголия е подписала и е приложила такива споразумения с Русия, Южна Корея, Унгария, Полша, Беларус, Чехия и Казахстан.

По последни данни в Австралия понастоящем пребивават над 22 000 монголски граждани.

(Тази новина се разпространява по споразумение между БТА и МОНЦАМЕ)