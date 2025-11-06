МОНЦАМЕ: Корейски изследователи тестват климатично съобразен асфалт за монголската пътна инфраструктура

Монголия официално стартира проект за намаляване на парниковите емисии чрез производство на топли асфалтобетонни смеси, подсилени с полимери, предаде монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ.

В съответствие с националната си цел за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г., правителството на Южна Корея разработва проект, озаглавен "Проучване за осъществимост на международното намаляване на емисиите на парникови газове в сектора на наземната инфраструктура, пътищата и транспорта до 2025 г.“

В тази рамка Корейският институт по строително инженерство и строителни технологии, финансиран от правителството и изследователски институт в Южна Корея в областта на строителните технологии, проведе днес "Първото на проучването за осъществимост на международния проект за намаляване на емисиите от пътностроителни материали между Монголия и Южна Корея“. Проучването се фокусира върху оценката на осъществимостта на производството на усъвършенстван топъл асфалт в Монголия и определянето на това колко ефективно тази технология може да бъде адаптирана към пътните условия в страната.

Изследователите ще проучат и текущото състояние на оборудването, използвано за производство на топли асфалтобетонни смеси в Монголия. Експертите отбелязаха, че след завършване на проучването за осъществимост проектът преминава към пълномащабно изпълнение.

