МОНЦАМЕ: Монголия и Германия ще проведат преговори за установяване на по-близко сътрудничество

Преговорите за сътрудничество между правителството на Монголия и Германия е планирано да се състоят в Улан Батор на 30 ноември 2025 г, предаде монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ.

Целта на преговорите е да се направи преглед на текущите и бъдещите проекти и инициативи за развитие и да се създаде пътна карта за бъдещи съвместни усилия. Те служат като платформа за укрепване на двустранните връзки и засилване на сътрудничеството в ключови области от взаимен интерес.

Според Министерството на икономиката и развитието на Монголия на 27 октомври 2025 г. се е провела подготвителна среща между представители на двете правителства. Дискусиите са били фокусирани върху обмен на информация относно правителствената политика и реформи.

Монголската делегация очерта усилията си за подкрепа на растежа на частния сектор, подобряване на инвестиционния климат и насърчаване на публично-частните партньорства.

Германската делегация сподели своите виждания за бъдещо сътрудничество и направи преглед на постигнатия напредък в рамките на съществуващата рамка с правителството на Монголия.

Двете страни обмениха мнения относно подготвителната работа за преговорите, както и за постиженията и перспективите в ключови области, включително устойчиво икономическо развитие, висше образование, опазване на биоразнообразието, опазване на околната среда, смекчаване на изменението на климата и енергиен преход.

Германия остава един от водещите партньори на Монголия за развитие в рамките на Европейския съюз, като е предоставила преференциални заеми, техническа помощ и помощи в подкрепа на устойчивото икономическо, социално и екологично развитие на Монголия.

На предишния кръг от преговори, състоял се през 2023 г., Германия се ангажира с рекордните 78 милиона евро двустранна помощ. Освен това, чрез сътрудничество с Глобалния фонд, Монголия се присъедини към инициативата „Дебт ту хелт“ (Debt2Health), превръщайки до 29 милиона евро плащания по дълга в безвъзмездни средства. Това позволи изпълнението на проекти в здравния сектор, насочени към инфекциозни заболявания, и допринесе за подобряване на качеството на здравеопазването, отбелязвайки важен етап в двустранното сътрудничество.

Германия беше първата европейска държава, която установи стратегическо партньорство с Монголия. Надграждайки върху тази основа, двете страни се споразумяха да задълбочат двустранното сътрудничество чрез укрепване на икономическата, инвестиционната и бизнес среда и чрез насърчаване на увеличени търговски и инвестиционни потоци.

Междуправителствените преговори се провеждат два пъти годишно и ще бъдат съпредседателствани от Батхуу Идеш, държавен секретар на Министерството на икономиката и развитието на Монголия, и Янис Неофиту, началник на отдел в Германското федерално министерство за икономическо сътрудничество и развитие.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОНЦАМЕ)