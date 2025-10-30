Подробно търсене

МОНЦАМЕ: Монголия и Южна Корея засилват сътрудничеството в борбата със замърсяването на въздуха

Виктор Турмаков
Друг източник, Снимка: МОНЦАМЕ
Улан Батор,  
30.10.2025 22:50
 (БТА)

Управлението по контрол на въздушното замърсяване и околната среда на Улан Батор подписа меморандум за взаимно разбирателство с Южнокорейската асоциация за пречистване на въздуха, предаде монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ.

Двустранното партньорство ще подпомага подобряването на качеството на въздуха в монголската столица, създаването на ефективна система за управление на качеството на въздуха и разширяването на международното сътрудничество. 

Освен това страните ще развиват международна система, основана на взаимно уважение и доверие. Това включва обмен на човешки и материални ресурси, подобряване на качеството на въздуха в Улан Батор, предоставяне на политическа и технологическа поддръжка, обучение и обмен на информация, а също така съвместни инвестиции. 

Сътрудничеството ще изиграе важна роля в извеждането на двустранното партньорство на ново равнище в областта на подобряването на качеството на въздуха, а също така в задълбочаването на взаимодействието между организациите в двете страни. 

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОНЦАМЕ)

/ВД/

Към 23:32 на 30.10.2025 Новините от днес

