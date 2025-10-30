МОНЦАМЕ: Монголия и Южна Корея засилват сътрудничеството в борбата със замърсяването на въздуха

Управлението по контрол на въздушното замърсяване и околната среда на Улан Батор подписа меморандум за взаимно разбирателство с Южнокорейската асоциация за пречистване на въздуха, предаде монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ.

Двустранното партньорство ще подпомага подобряването на качеството на въздуха в монголската столица, създаването на ефективна система за управление на качеството на въздуха и разширяването на международното сътрудничество.

Освен това страните ще развиват международна система, основана на взаимно уважение и доверие. Това включва обмен на човешки и материални ресурси, подобряване на качеството на въздуха в Улан Батор, предоставяне на политическа и технологическа поддръжка, обучение и обмен на информация, а също така съвместни инвестиции.

Сътрудничеството ще изиграе важна роля в извеждането на двустранното партньорство на ново равнище в областта на подобряването на качеството на въздуха, а също така в задълбочаването на взаимодействието между организациите в двете страни.

