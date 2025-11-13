Подробно търсене

Камарата на представителите в Конгреса на САЩ одобри закона за край на бюджетната парализа

Иво Тасев
Председателят на Камарата на представителите в Конгреса на САЩ - републиканецът Майк Джонсън, върви от кабинета си към залата на Капитолия за финалното гласуване на законопроекта за край на бюджетната парализа, 12 ноември по американско време, 2025 г. Снимка: АП/J. Scott Applewhite
Вашингтон,  
13.11.2025 03:36
 (БТА)

Камарата на представителите в Конгреса на САЩ одобри законопроекта за край на бюджетната парализа, предаде Ройтерс.

С 222 на 209 гласа контролираната от Републиканската партия долна камара на американския парламент гласува да се възобнови продоволствената помощ, да се заплати на стотици хиляди държавни слугители и да се съживи системата на въздухоплавателния контрол, в която бе всят хаос, посочва светавната агенция.

В понеделник законопроектът бе одобрен от горната камара на Конгреса - Сената, с 60:40 гласа, което проправи пътя към неговото приемане.

Така бе сложен край на най-дългата пауза в работата на американското правителство, продължила 43 дни, акцентира Ройтерс.

Още преди това гласуване Белият дом обяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще подпише новото законодателство в 21:45 ч. източноамериканско време (04:45 ч. бълг. вр.).

/ИТ/

