Камарата на представителите в Конгреса на САЩ одобри закона за край на бюджетната парализа

Камарата на представителите в Конгреса на САЩ одобри законопроекта за край на бюджетната парализа, предаде Ройтерс.

С 222 на 209 гласа контролираната от Републиканската партия долна камара на американския парламент гласува да се възобнови продоволствената помощ, да се заплати на стотици хиляди държавни слугители и да се съживи системата на въздухоплавателния контрол, в която бе всят хаос, посочва светавната агенция.

В понеделник законопроектът бе одобрен от горната камара на Конгреса - Сената, с 60:40 гласа, което проправи пътя към неговото приемане.

Така бе сложен край на най-дългата пауза в работата на американското правителство, продължила 43 дни, акцентира Ройтерс.

Още преди това гласуване Белият дом обяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще подпише новото законодателство в 21:45 ч. източноамериканско време (04:45 ч. бълг. вр.).