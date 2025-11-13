Белият дом обяви часа, в който Тръмп ще подпише закона за край на бюджетната парализа

Белият дом обяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще подпише закона за край на най-дългата пауза в работата на американското правителство, продължила близо два месеца, в 21:45 ч. източноамериканско време (04:45 ч. бълг. вр.), предаде Ройтерс.

Камарата на представителите в Конгреса на САЩ придвижи с процедурно гласуване проектозакона за край на бюджетната парализа, като следва гласуването за одобряването на законодателството.

Долната камара на американския парламент, която е контролирана от републиканците, придвижи с 213 на 209 гласа проектозаканодателството.

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви по-рано, че Тръмп се надява още тази вечер по американско време (през нощта по европейско) да обнародва закона, който да сложи край на бюджетната парализа в страната.

Левит заяви, че Тръмп ще се зарадва да сложи край на "тази опустошителна парализа, предизвикана от демократите“.