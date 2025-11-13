Американският президент Доналд Тръмп подписа закона за край на бюджетната парализа в САЩ

Подробно търсене

Президентът на САЩ Доналд Тръмп говори в Овалния кабинет на Белия дом, преди да подпише закона, с който бе сложен край на бюджетната парализа. Снимка: АП/Jacquelyn Martin
13.11.2025 05:25
Американският президент Доналд Тръмп подписа закон, с който бе сложен краят на бюджетната парализа в САЩ, предаде Ройтерс.

"Правителството ще възобнови нормалната си дейност", обяви Тръмп, преди да обнародва закона.

По-рано Камарата на представителите в Конгреса на САЩ одобри законопроекта за край на най-дългата пауза в работата на правителството, продължила 43 дни. Председателят на долната камара на американския парламент - републиканецът Майк Джонсън, предаде новия закон за обнародване на съпартиеца си Тръмп.

С 222 на 209 гласа контролираната от Републиканската партия долна камара на американския парламент гласува да се възобнови продоволствената помощ, да се заплати на стотици хиляди държавни служители и да се съживи системата на въздухоплавателния контрол, в която бе всят хаос, посочва Ройтерс.

В понеделник законопроектът бе одобрен от горната камара на Конгреса - Сената, с 60:40 гласа, което проправи пътя към неговото приемане.

13.11.2025 02:59

Белият дом обяви часа, в който Тръмп ще подпише закона за край на бюджетната парализа

Белият дом обяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще подпише закона за край на най-дългата пауза в работата на американското правителство, продължила близо два месеца, в 21:45 ч. източноамериканско време (04:45 ч. бълг. вр.), предаде Ройтерс.
13.11.2025 01:33

Камарата на представителите в Конгреса на САЩ придвижи с процедурно гласуване проектозакона за край на бюджетната парализа

Камарата на представителите в Конгреса на САЩ придвижи с процедурно гласуване проектозакона за край на бюджетната парализа, предаде Ройтерс.
12.11.2025 21:13

Говорителката на Белия дом заяви, че Тръмп се надява още тази вечер да обнародва закон, който да сложи край на бюджетната парализа в страната

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп се надява още тази вечер да обнародва закон, който да сложи край на бюджетната парализа в страната, предадоха световните агенции. Левит заяви, че Тръмп ще се зарадва
11.11.2025 09:58

Основни параметри на сделката за възстановяване на дейността на правителствените агенции в САЩ

Сенатът на САЩ прие компромисна сделка за прекратяване на най-дългата парализа на правителствените агенции в историята на страната. Ройтерс обобщава основните параметри на сделката. Временно възстановяване на финансирането за

