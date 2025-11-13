Водещите борсови индекси в Европа приключиха сесията с рязък спад, като фокусът е изместен към публикуването на икономически данни от САЩ

Основните европейски индекси приключиха сесиите си с понижения, тъй като инвеститорите насочиха вниманието си към обявяването на предстоящите ключови икономически данни от САЩ след края на най-дългата бюджетна парализа в американската история, предаде Ройтерс.

Във Франкфурт DAX се понижи с 339,84 пункта или 1,39 на сто до 24 041,62 пункта.

Парижкият CAC 40 спадна с 8,75 пункта или 0,11 на сто до 8232,49 пункта.

Лондонският FTSE 100 загуби 103,74 пункта или 1,05 на сто до 9807,68 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 намаля с 3,56 пункта или 0,61 на сто до 580,67 пункта.

„Ситуацията е типична за пазара – купи на слуха, продай на факта. След като блокирането на правителството приключи, инвеститорите започнаха да прибират печалби“, коментира Аксел Рудолф, старши анализатор в консултантската компания „Ай Джи Груп“ (IG Group).

Снощи американският президент Доналд Тръмп подписа закон, с който бе сложен краят на бюджетната парализа в САЩ, позволявайки на федералните агенции отново да публикуват важни икономически данни.

Очаква се първият доклад след възобновяването на работата да бъде отчетът за заетостта за септември, като инвеститорите залагат, че при признаци на слабост на пазара на труда Управлението за федерален резерв (УФР) може скоро отново да понижи лихвите.

Акциите на европейските индустриални компании поевтиняха с 1,8 на сто, като книжата на „Сименс“ (Siemens) загубиха 9,4 на сто от стойността си. Въпреки че компанията повиши прогнозата си за ръст на продажбите в средносрочен план, инвеститорите останаха разочаровани от слабата перспектива за печалбите през следващата година. „Сименс“ обяви също и планове за намаляване на дела си в „Сименс Хелтинеърс“ (Siemens Healthineers).

Финансовият сектор изгуби 2,3 на сто, след като инвестиционната компания „3 ай Груп“ (3i Group) отчете исторически спад от 17,4 на сто след като заяви, че ще бъде предпазлива при нови инвестиции.

Акциите на технологичните компании поевтиняха с 0,5 на сто, а на енергийните – с 1,2 на сто.

Акциите на германската фармацевтична компания „Мерк“ (Merck) поскъпнаха с 4,9 на сто, след като отчете леко увеличение на оперативната печалба за третото тримесечие, което надмина пазарните очаквания. Книжата на германската отбранителна компания „Ренк“ (Renk) поскъпнаха със 7,2 на сто, след като производителят на военно оборудване запази прогнозите си за приходите и печалбата за цялата година.

Отделни данни показват, че британската икономика е нараснала незначително през третото тримесечие, а промишленото производство в еврозоната се е повишило много по-слабо от очакваното, основно заради спада в Ирландия