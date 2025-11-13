Подробно търсене

Галя Горнишка
Британската икономика расте с 0,1 на сто през третото тримесечие - под очакванията на анализаторите
Снимка: AP/Alberto Pezzali
Лондон,  
13.11.2025 11:05
 (БТА)

Британската икономика е нараснала с едва 0,1 на сто през третото тримесечие, сочат предварителните данни на Националната статистическа служба, публикувани днес и цитирани от Си Ен Би Си. 

Икономисти, анкетирани от Ройтерс, очакваха икономиката на Великобритания, да е нараснала с 0,2 на сто за периода юли-септември след ръст от 0,3 на сто през второто тримесечие.

На месечна база икономиката се е свила с 0,1 на сто през септември след нулево повишение през август.

„Растежът се е забавил допълнително през третото тримесечие на годината, тъй като, както секторът на услугите, така и строителството отчитат по-слаб растеж, отколкото през предходния период. Налице е и допълнително свиване на производството“, каза днес Лиз Маккеон, директор на икономическата статистика към Националната статистическа служба.

Промишленият сектор е причината за слабото производство през тримесечието и икономическите сътресения, съобщи статистическата служба, която открои кибератаката срещу „Джагуар Ленд Роувър“ (Jaguar Land Rover), спряла производството за пет седмици.

Британският автомобилостроител, който е собственост на индийската „Тата мотърс“ (Tata Motors) има три фабрики във Великобритания, които заедно произвеждат около 1000 автомобила на ден.

Хакерската атака е струвала на британската икономика приблизително 1,9 милиарда британски лири  (2,55 милиарда долара) и е засегнала над 5000 организации, обяви независим орган за киберсигурност в доклад, публикуван миналия месец.

Статистическата служба съобщи за понижение от 28,6 на сто в производството на моторни превозни средства през септември, което е най-големият подобен спад от април 2020 г. в началото на пандемията, информира Ройтерс.

Като цяло моторните превозни средства са намалили брутния вътрешен продукт (БВП) с 0,17 процентни пункта само през септември и с 0,06 процентни пункта за третото тримесечие като цяло.

Публикуването на данните предшества и дългоочаквания есенен бюджет на британското правителство, който ще бъде обявен на 26 ноември и се очаква министърът на финансите Рейчъл Рийвс да обяви нови увеличения на данъците, за да запълни дупката в бюджета.

Съществуват опасения, че увеличенията на данъците биха могли да доведат до ограничаване на потребителските разходи и спад на  икономическата активност, но икономиката може да получи предколеден тласък, ако„Банк ъв Ингланд“ (Bank of England) намали лихвените проценти на последното си заседание за годината на 18 декември.

/СЛС/

