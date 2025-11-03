Промишленото производство във Великобритания нараства за първи път от година след възобновяване на заводите на "Джагуар Ленд Роувър"

Промишленото производство във Великобритания се увеличи през октомври за първи път от година, подкрепено от възобновяването на дейността в заводите на "Джагуар Ленд Роувър" (Jaguar Land Rover – JLR) след кибератаката от края на лятото, съобщи ДПА.

Въпреки това общата активност в британския производствен сектор остава в зоната на спад, макар и с по-слабо темпо спрямо предходния месец.

Според проучването на "Стандарт енд Пуърс Глоубъл" - Великобритания (S&P Global UK) индексът на мениджърите по доставките (PMI) за промишлеността се е повишил до 49,7 пункта през октомври спрямо 46,2 пункта през септември. Стойност под 50 пункта показва свиване на активността, а над 50 - растеж.

Данните сочат, че производствените обеми са нараснали осезаемо в секторите на потребителските и междинните стоки, като значителна роля за това има поетапното рестартиране на производството в "Джагуар Ленд Роувър".

Компанията възобнови дейността във всички свои заводи, включително в Солихъл и Хейлууд, в средата на октомври, след като системите ѝ бяха компрометирани при хакерска атака на 31 август.

Роб Добсън, директор в "Стандарт енд Пуърс Глоубъл маркет интелиджънс" ( S&P Global Market Intelligence), заяви, че това ще "осигури само временен скок на производството".

"Данните за Пи Ем Ай през октомври сочат, че производството във Великобритания се увеличава за първи път от година, което само по себе си е положително", каза той, добавяйки обаче, че има реална опасност това да е краткотрайно.

"Слабото търсене, както на вътрешните, така и на международните пазари означава, че растежът на производството през октомври е зависел от това фирмите да се възползват от натрупаните поръчки, направени през предходни месеци и да позволят на непродадените запаси да се натрупат", отбеляза Роб Дибсън.

Проучването показва, че новите поръчки за износ са намалели за 45-и пореден месец, засегнати от слабото търсене от САЩ, ЕС, Азия и Близкия изток, както и от продължаващата несигурност около митата, която оказва натиск върху бизнеса.

Производствените предприятия, които формират около 9 процента от икономиката на Великобритания, съобщават и за слабо вътрешно търсене на фона на предпазливост преди представянето на есенния бюджет и опасения за възможни данъчни промени.

Заетостта в сектора продължава да се понижава за 12-и пореден месец, тъй като компаниите се стремят да ограничат разходите си, показва още анализът на "Стандарт енд Пуърс Глоубъл".