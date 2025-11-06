"Банк ъв Ингланд" запази с малко мнозинство основната лихва без промяна преди приемането на бюджета

Централната банка на Великобритания – "Банк ъв Ингланд" (Bank of England) – запази основния лихвен процент без промяна на ниво 4,0 процента, след като гласуването в деветчленния комитет по парична политика премина с тясно мнозинство, съобщи Си Ен Би Си.

Петима членове на комитета са подкрепили решението за запазване на лихвата, а четирима са гласували за намаление с 25 базисни пункта. Икономисти, анкетирани от Ройтерс, прогнозираха съотношение на гласовете 6:3 в полза на запазване на лихвата.

В комюнике на централната банка се посочва, че "инфлацията, която през септември бе 3,8 процента, вероятно е достигнала своя пик и е започнала тенденция към дезинфлация", като това развитие се свързва с продължаващата рестриктивна парична политика.

"Това се отразява в забавяне на ръста на заплатите и цените на услугите. Основната дезинфлация се подкрепя от слабия икономически растеж и охлаждането на пазара на труда", отбелязват от институцията.

Централната банка посочва, че бъдещите решения за понижаване на лихвите ще зависят от развитието на инфлационните тенденции. Ако процесът на дезинфлация се запази, лихвите вероятно ще продължат да се понижават постепенно.

Заседанието на "Банк ъв Ингланд" се проведе малко преди представянето на есенния бюджет, насрочен за 26 ноември. Според икономисти фактът, че двете събития са близки по време, е причина за по-въздържан подход на централната банка.

Очакванията са министърът на финансите на Великобритания Рейчъл Рийвс да обяви повишаване на данъците, тъй като се стреми да запълни дупка, оценена на между 20 и 50 милиарда британски лири (20-65,2 милиарда долара) въз основа на прогнози за по-ниска производителност, обслужване на дълга и цената на резките промени в съкращенията на социалните разходи.

По-рано тази седмица Рийвс даде по-ясна индикация, че предстоят повишения на данъците и се очаква тя да обмисли увеличаването на данъка върху доходите като един от начините за повишаване на приходите в хазната, но не даде повече подробности. Повишенията на данъците вероятно ще действат като още един ограничител на инфлацията, като намалят потребителското търсене.