Годишната инфлация във Великобритания изненадващо остава без промяна през септември

Инфлацията във Великобритания изненадващо остана без промяна през септември, съобщи днес Националната статистическа служба (ONS), цитирана от Ройтерс. Данните представляват леко облекчение за финансовия министър Рейчъл Рийвс преди предстоящото през ноември представяне на проектобюджета на страната.

Британските потребителски цени нарастват с годишен темп от 3,8 на сто през септември, също с колкото през август и юли.

Повечето икономисти, анкетирани от Ройтерс и "Банк ъв Ингланд" (Bank of England), очакваха покачване на инфлацията до 4 на сто.

Инфлацията в сектора на услугите също остана на равнище 4,7 на сто, също както през август, и под прогнозата на Ройтерс за ръст от 4,9 на сто.

Британската лира поевтиня спрямо американския долар веднага след публикуването на данните.

Според Международния валутен фонд (МВФ) Великобритания ще има най-високата инфлация сред държавите от групата на седемте големи развити икономики (Г-7) през 2025 и 2026 г., което ще възпрепятства действията на централната банка към намаляване на лихвените проценти, с което тя иска да подпомогне слабия растеж на икономиката.

"Банк ъв Ингланд" очаква инфлацията във Великобритания постепенно да отслабне и да достигне целевото ниво от 2 на сто едва през периода април-юни 2027 г.

Пазарът на труда във Великобритания започва да се охлажда, но сред управляващите централната банка няма единодушие относно това доколко все още съществува инфлационен натиск, особено на фона на нарастващите инфлационни очаквания сред населението през последните месеци.

"Различни ценови движения доведоха до това инфлацията да остане непроменена през септември. Най-големите фактори за поскъпване бяха цените на горивата и самолетните билети, където спадът спрямо миналата година беше по-малък", посочва главният икономист на Националната статистическа служба Грант Фицнер, цитиран от ДПА. "Това беше компенсирано от по-ниски цени в развлекателния и културния сектор, включително на билети за събития на живо. Цените на храните и безалкохолните напитки също отбелязаха спад - за първи път от май миналата година", допълни той.

Годишната инфлация в Обединеното кралство е достигнала своя връх и според анализатори на Ай Ен Джи (ING) ще се понижи до около 3,5 на сто през оставащите месеци на 2025 г., преди да започне по-ясен спад от януари. Последните данни, в съчетание с по-добрите новини за растежа на заплатите, отново поставят на дневен ред възможността за още едно намаление на основния лихвен процент от страна на Английската централна банка, коментира Джеймс Смит, икономист в Ай Ен Джи за развитите пазари и Великобритания в своя бележка, изпратена до редактор на БТА.

Доскоро анализаторите на банката очакваха понижение през ноември, но впоследствие прогнозата бе изместена за февруари, след предпазливите изявления на представители на Английската централна банка. Това остава базовият сценарий за Ай Ен Джи, въпреки че пазарите в момента оценяват 72-процентна вероятност за намаляване на лихвите още през декември, спрямо едва 22 на сто преди две седмици.

„Това е напълно възможно, макар че решението ще зависи от подробностите в есенния бюджет, който ще бъде представен в края на ноември“, пояснява Джеймс Смит.

По думите му централната банка ще иска да получи потвърждение, че през 2026 г. ще настъпи реално фискално затягане, основно чрез увеличаване на данъците, и че тези мерки няма да доведат до ново ускоряване на инфлацията, както се случи при част от данъчните промени през предходната година.





