Продажбите на дребно във Великобритания растат над очакванията през септември

Марин Милков
Снимка: AP/Kirsty Wigglesworth
Лондон,  
24.10.2025 11:34
 (БТА)

Продажбите на дребно във Великобритания се повишават неочаквано с 0,5 процента през септември спрямо предходния месец, показват официални данни на Националната статистическа служба (Office for National Statistics – ONS), публикувани днес и цитирани от в. "Файненшъл таймс". Това е четвърто поредно месечно увеличение, като то дава тласък на икономиката преди представянето на есенния бюджет на страната през следващия месец.

Ръстът надмина прогнозите на икономистите, анкетирани от Ройтерс, които очакваха спад от 0,2 процента. Данните за август също бяха ревизирани нагоре – от 0,5 на 0,6 процента.

Според публикувани по-рано тази седмица официални данни британските потребителски цени нарастват с годишен темп от 3,8 на сто през септември, също с колкото през август и юли, почти двойно над целта на "Банк ъв Ингланд" (Bank of England).

Отделно проучване на института Ге еф Ка (GfK) показва, че потребителското доверие във Великобритания се е повишило с 2 пункта до минус 17 пункта през октомври – най-високото ниво от началото на годината.

Положителните данни за потреблението се обявяват в момент, когато се очаква проектобюджетът на страната, който ще бъде представен на 26 ноември, да включва строги мерки за стабилизиране на публичните финанси.

Министърът на финансите Рейчъл Рийвс подготвя пакет от значителни увеличения на данъците и съкращения на разходите с цел да се ограничи фискалният дефицит, оценяван от икономисти на около 30 милиарда лири.

"Няма почти никакви признаци - нито в твърдите данни или в показателите за потребителско доверие, публикувани тази сутрин, че слуховете за данъчни увеличения в ноемврийския бюджет влияят негативно върху потребителите", отчита Елиът Джордан-Доак, старши икономист за Великобритания в консултантската компания "Пантеон макроикономикс" (Pantheon Macroeconomics).

"Данните за септември продължават тенденцията на стабилно потребителско търсене, въпреки множеството икономически предизвикателства през годината досега", добавя той.

По данни на Националната статистическа служба продажбите на компютри и телекомуникационно оборудване са се увеличили значително през септември, а онлайн търговците на бижута отчитат силно търсене на злато.

Като цяло обемът на продажбите на дребно през септември е с 1,5 процента по-висок спрямо същия месец на миналата година след ръст от 0,7 процента през август.

/БП/

