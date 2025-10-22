Индексите на водещите европейски фондови пазари се понижават в ранната търговия

Индексите на водещите европейските фондови пазари регистрират спад в днешната ранна търговия, тъй като инвеститорите оценяват вълна от разочароващи корпоративни отчети, както и неяснотата около предстоящи международни преговори, предаде Ройтерс. Планирана среща между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин в Будапеща беше отложена снощи, остава и неяснотата за евентуална среща между Тръмп и китайския президент Си Цзинпин.

Според анализатори сигналите от борсите в Азия и Съединените щати са били смесени и не оказават съществено влияние върху търговията в Европа. Наблюдатели отбелязват, че пазарите все повече се концентрират върху отделните компании и хода на отчетния сезон, а не толкова върху макроикономическите фактори.

Във Франкфурт DAX се понижи с 43,08 пункта, или 0,18 на сто, до 24 286,95 пункта към 11:17 часа бълг. време.

Парижкият CAC 40 спадна с 43,33 пункта, или 0,52 на сто, до 8215,53 пункта.

Лондонският FTSE 100 прибави 63,86 пункта, или 0,68 на сто, достигайки 9490,85 пункта след като изнесени данни на Националната статистическа служба (ONS) показват, че годишната инфлация във Великобритания изненадващо остава без промяна през септември.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 се понижи с 0,14 на сто до 572,47 пункта.

Акциите на френския козметичен гигант "Л’Ореал" (L’Oreal) поевтиняха със 7,1 на сто днес, след като компанията отчете по-слаб от очаквания тримесечен растеж, но прогнозира подобрено търсене в Китай. Според анализаторите на "Морган Стенли" (Morgan Stanley) продажбите са отбелязали подобрение, но ръстът не е оправдал пазарните очаквания.

Подиндексът за аерокосмическа и отбранителна индустрия се повиши с близо 1 на сто заради отменената среща между Путин и Тръмп, воден от поскъпването на книжата на "Хензолт" (Hensoldt) и "Ренк" (Renk) съответно с 3,1 и 4,5 на сто.

Акциите на компаниите от енергийния сектор също поскъпнаха с около 1 на сто, докато книжата на корпорациите от технологичния сегмент изгубиха 0,9 на сто от стойността си.

Акциите на германската компания "Адидас" (Adidas) поевтиняха с 2,1 на сто, въпреки че повиши прогнозата си за оперативната печалба за цялата 2025 година. Анализаторите на Ар Би Си (RBC) определят като положителен факта, че според предварителните данни "Адидас" е надминала пазарните очаквания с около 6 на сто през третото тримесечие. Въпреки това те отбелязват, че актуализираната прогноза на компанията е в съответствие с консенсусните очаквания на пазара, поради което не очакват значителни ревизии на печалбата. Акциите на конкурента "Пума" (Puma) се понижават с 0,6 на сто.

Книжата на "Барclays" (Barclays) поскъпнаха с 2,7 на сто, след като банката обяви изненадваща програма за обратно изкупуване на акции на стойност 500 млн. лири (671 млн. долара) и повиши целите си за представяне през тази година.

Акциите на френската компания за луксозни стоки "Ермес" (Hermes) поевтиняха с 4,7 на сто въпреки признаците за леко подобрение на търсенето на ключовия пазар в Китай.

Книжата на нидерландската пивоварна компания "Хайнекен" (Heineken) поскъпнаха с почти 1 на сто в ранната търговия, макар че компанията предупреди, че продажбите на бира през 2025 г. ще намалеят, тъй като макроикономическите предизвикателства се влошават.

Италианската банка "УниКредит" (UniCredit) потвърди прогнозата си за годишната печалба при представянето на тримесечните резултати, въпреки че показателите бяха добри. Акциите на банката поевтиняват с 2,6 на сто.