Бойчо Попов
"Адидас" повиши прогнозата си за годишната печалба благодарение на по-добри резултати и ограничаване на ефекта от митата в САЩ
Снимка: AP/Yuki Iwamura, архив
Херцогенаурах,  
22.10.2025 08:32
 (БТА)

Германската компания "Адидас" (Adidas) повиши прогнозата си за оперативната печалба за цялата 2025 година, след като успя да компенсира част от допълнителните разходи, причинени от по-високите мита върху вноса в Съединените щати, съобщи Ройтерс.

Производителят на спортни стоки очаква оперативна печалба от около 2 милиарда евро (2,3 милиарда долара) спрямо предишната прогноза от 1,7–1,8 милиарда евро. Компанията обясни, че корекцията се дължи на по-добри от очакваните бизнес резултати.

"Адидас" заяви по-рано, че може да увеличи цените на своите продукти в САЩ, за да компенсира част от разходите, произтичащи от митата, наложени от администрацията на президента Доналд Тръмп. Компанията изчислява, че митата ще увеличат разходите ѝ с около 200 милиона евро през втората половина на годината.

Цените на най-продаваните маратонки "Самба" (Samba), които досега струваха 90 долара и повече, вече започват от 100 долара в американския онлайн магазин на "Адидас".

През третото тримесечие приходите на компанията са се увеличили с 12 на сто на валутно неутрална база, а оперативната печалба е нараснала до 736 милиона евро спрямо 598 милиона евро през същия период на миналата година.

"Адидас" ще публикува пълните си финансови резултати за третото тримесечие на 29 октомври.

/БП/

