Турция глоби "Адидас" с 9,6 милиона долара за нарушения при определянето на цените

Турският съвет по конкуренцията наложи глоба в размер на 402,3 милиона лири (9,6 милиона долара) на известната корпорация за спортно облекло и обувки "Адидас" (Adidas) заради намеса в цените на оторизираните търговци на дребно, което представлява нарушение на закона за конкуренцията, съобщи изданието "Тюркийе тудей".

Разследването е довело до заключението, че компанията е нарушила Закона за защита на конкуренцията, като се е намесила в определянето на цените на оторизираните ѝ търговци, се посочва в съобщение в сайта на съвета.

В съобщението се посочва, че разследването е разкрило, че компанията е определяла размерите на намалението, които оторизираните ѝ търговци могат да прилагат, продуктите, чиито цени могат да бъдат намалени, както и периодите на намалението.

"Компанията, за която беше установено, че ограничава ценовата конкуренция, като определя чрез тези практики цените на своите търговци, получи административна глоба от 402,3 милиона турски лири", се посочва в съобщението.

"Намесата в ценовата политика на оторизираните търговци представлява нарушение, тъй като създава антиконкурентни ефекти, особено в онлайн каналите за продажба", отбелязва още службата.