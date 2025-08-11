"Адидас" се извини за сандали, възпроизвеждащи традиционен мексикански дизайн

Компанията за спортни стоки "Адидас" (Adidas) официално се извини, след като президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум разкритикува производителя заради обувки, копиращи традиционните мексикански сандали "хуарачи", без да посочи вдъхновение за дизайна или да отдаде дължимото на местните майстори, предаде Ройтерс.

Неотдавна друга голяма марка - "Прада" (Prada), предизвика широко недоволство в Индия, след като пусна сандали, копиращи традиционните чехли "колхапури".

"Сандалите "Оахака" са вдъхновени от дизайн от Оахака, залегнал в традициите на Виля Идалго Ялалаг. Предлагаме публичното си извинение и потвърждаваме ангажимента си да си сътрудничим с Ялалаг в изпълнен с уважение диалог, който отдава почит на тяхното културно наследство", обяви брандът.

Мексиканския президент Клаудия Шейнбаум обяви в петък, че администрацията й търси юридически начини да подкрепя коренните общности, чиито дизайни биват вземани от големите компании.



Сандалите "Оахака", които бяха пуснати на пазара преди пет дни от мексиканско-американския дизайнер Уили Чавария, имат черна подметка на маратонки и горна част, състояща се от преплетени тънки кожени ленти, типична за традиционните мексикански сандали хуарачи. Чавария поднесе извинения, заявявайки, че съжалява, че обувката е била създадена без "директно и значимо партньорство с общността в Оахака". Намерението му било да отдаде почит на културното и художествено богатство на региона.

Оахака е един от 31-те щата на Мексико.