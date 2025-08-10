Мексико настоява "Адидас" да обезщети местни общности заради обувки, вдъхновени от традиционен вид сандали

Мексиканските власти настояват германският производител на облекло и спортни стоки "Адидас" (Adidas) да предостави обезщетение на местни общности, след като компанията пусна на пазара обувка, вдъхновена от традиционен за областта вид сандали, предаде Ройтерс.

Моделът, наречен Oaxaca Slip On, е създаден в партньорство с мексиканско-американския дизайнер Уили Чавария. Сандалите съчетават модерен дизайн с тъкани елементи, напомнящи кожените сандали "хуарачи", характерни за южния щат Оахака.

Тези, които настояват за обезщетените се фокусират върху факта, че производството е извършено в Китай, а местните занаятчии не са получили признание или полза от продажбата на продукта. Освен това използването на името на щата в търговски продукт без съответното съгласие е възприето като форма на културно присвояване, допълва Ройтерс

"Големите компании често вземат продукти, идеи и дизайни от индигенни общности", заяви президентът Клаудия Шейнбаум. Тя допълни, че правителството разглежда възможностите за юридическа подкрепа на засегнатите общности.

Зам.-министърът на културата Марина Нунес потвърди, че "Адидас" е влязла в контакт с представители на щата Оахака, за да обсъди евентуално обезщетение.

Дизайнерът Уили Чавария поднесе извинения, заявявайки, че съжалява, че обувката е била създадена без "директно и значимо партньорство с общността в Оахака". Намерението му било да отдаде почит на културното и художествено богатство на региона.

От "Адидас" не са коментирали публично случая до момента, допълва Ройтерс.