Малко вероятно е "Банк ъв Ингланд" да намали лихвените проценти днес, смятат експерти

Очаква се "Банк ъв Ингланд" (Bank of England, централната банка на Великобритания - бел. ред.) да запази лихвените проценти непроменени днес, но икономистите се подготвят за трудно решение, тъй като нови икономически данни отварят възможност за евентуално понижение, предаде ДПА.

По-късно през деня Комитетът по парична политика (Monetary Policy Committee – MPC) на банката ще обяви следващото си решение относно лихвените проценти.

Повечето икономисти очакват лихвите да останат на равнище от 4 на сто, тъй като централната банка изчаква допълнителни признаци за охлаждане на инфлацията, както и предстоящите мерки, които ще бъдат представени при представянето на есенния бюджет през ноември.

Въпреки това някои експерти - включително от "Барклис" (Barclays) и "Голдман Сакс" (Goldman Sachs) - прогнозират намаление до 3,75 на сто, като се очаква решението да бъде повлияно от последните икономически данни.

Официалните статистически данни от миналата седмица показаха, че индексът на потребителските цени (CPI) във Великобритания е останал на ниво 3,8 на сто през септември – същото като през юли и август, като е отчетено поевтиняване на храните през месеца. Повечето икономисти очакваха показателят да достигне 4 на сто.

Едуард Алънби, старши икономист за Обединеното кралство в "Оксфорд Икономикс" (Oxford Economics), посочва, че данните, публикувани след заседанието през септември, "би трябвало леко да облекчат част от притесненията" на Комитета по парична политика относно продължаващата инфлация над целевото ниво.

"Но това вероятно няма да е достатъчно, за да убеди мнозинството да подкрепи намаление на лихвите през ноември", допълва Алънби. По думите му вземащите решения ще искат да видят по-трайни доказателства, че основните инфлационни натоварвания отслабват, преди да пристъпят към ново намаление на лихвите.

Мат Суонъл, главен икономически съветник в компанията за икономически прогнози "И Уай Ай Ти Ем Клъб" (EY ITEM Club), заявява, че има "обнадеждаващи признаци" за намаляване на инфлацията при храните и спадащи енергийни разходи, но членовете на комитета остават загрижени, че упоритата инфлация може да се вкорени.

"Инфлацията е почти двойно над целевото ниво от 2 на сто, а отслабването на пазара на труда, което може да е необходимо, за да се върне инфлацията до целта, изглежда губи инерция", отбелязва Суонъл.

"Междувременно скорошният спад в инфлацията на цените на храните може да отразява еднократни отстъпки, а не началото на трайно понижение", добавя той.

Освен това икономистите посочват, че банката вероятно ще изчака да види какви мерки ще бъдат обявени в бюджета на финансовия министър Рейчъл Рийвс на 26 ноември, преди да предприеме евентуално понижение на лихвените проценти.

Ели Хендерсън, икономист в "Инвестек" (Investec), смята, че изглежда все по-вероятно министър Рийвс да бъде принудена да повиши данъците и/или да намали публичните разходи, за да спази своите фискални правила и да възстанови фискалния резерв.

Хендерсън допълва, че подобно затягане на фискалната политика би оказало натиск върху вътрешното търсене и по този начин би увеличило дезинфлационния ефект, което прави понижение на лихвените проценти до края на годината по-вероятно.

Тя добавя, че централната банка вероятно ще иска да види "доказателства за трайно отслабване на инфлацията, а не само признаци, че тя е достигнала своя връх", преди да пристъпи към нови намаления.

От своя страна Джак Мининг, главен икономист в "Барклис", прогнозира, че последните данни за инфлацията ще бъдат достатъчни, за да наклонят везните в полза на понижение.

В съчетание с данни, показващи забавяне на растежа на заплатите сред британските работници, той посочва, че това вероятно ще даде на Комитета по парична политика по-голяма увереност, че инфлацията е на път да отслабне.

Икономисти от "Голдман Сакс" също очакват, че последните показатели ще бъдат достатъчни, за да убедят банката да намали основния лихвен процент до 3,75 на сто.

Това отбелязва промяна в настроенията, след като до неотдавна мнозина експерти изключваха възможността за понижение през ноември и предполагаха, че разходите по заемите може да не бъдат намалени преди 2026 г. Развитието е от особено значение за милионите притежатели на ипотечни кредити, които все още се очаква да рефинансират задълженията си при по-високи лихвени равнища.