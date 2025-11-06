Подробно търсене

Бразилия емитира устойчиви облигации в навечерието на конференцията на ООН за климата

Бойчо Попов
Снимка: AP/Eraldo Peres
Бразилия,  
06.11.2025 18:08
 (БТА)

За четвърти път тази година Бразилия излезе на международните капиталови пазари, като емитира нова емисия устойчиви облигации, съобщи Министерството на финансите, цитирано от Ройтерс. Сделката се осъществява в навечерието на срещата на върха на ООН по въпросите на климата КОП 30, която ще се проведе в Белем.

Новите облигации с падеж през 2033 г. подчертават ангажимента на правителството към устойчивото развитие, посочват от финансовото ведомство. Освен това ще бъде преотворена и десетгодишна емисия с падеж през 2035 г.

С тази операция страната отчита най-активната година за пласиране на държавни облигации на международните пазари от 2010 г. насам, когато също бяха реализирани четири емисии. Настоящата е третата устойчива емисия от края на 2023 г.

През 2025 г. Бразилия вече набра 8,5 милиарда долара чрез традиционни облигации, пласирани през февруари, юни и септември.

"Министерството на финансите продължава своята стратегия и се ангажира част от постъпленията да бъдат насочени към инициативи, които насърчават устойчивостта, опазването на природните ресурси и социалното развитие", се посочва в съобщението.

Правителството отбелязва, че новата емисия цели да увеличи ликвидността по държавната доларова крива на лихвените проценти, да създаде ориентир за корпоративните облигации и да подкрепи рефинансирането на предстоящи външни дългове.

Организатори на сделката са "Ситибанк" (Citibank), "Дойче банк" (Deutsche Bank) и "Голдман Сакс" (Goldman Sachs), а ценообразуването се очаква да бъде определено по-късно днес. 

/БП/

Към 18:18 на 06.11.2025 Новините от днес

