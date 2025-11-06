Бразилия емитира устойчиви облигации в навечерието на конференцията на ООН за климата

site.btaБразилия емитира устойчиви облигации в навечерието на конференцията на ООН за климата
За четвърти път тази година Бразилия излезе на международните капиталови пазари, като емитира нова емисия устойчиви облигации, съобщи Министерството на финансите, цитирано от Ройтерс. Сделката се осъществява в навечерието на срещата на върха на ООН по въпросите на климата КОП 30, която ще се проведе в Белем.
Новите облигации с падеж през 2033 г. подчертават ангажимента на правителството към устойчивото развитие, посочват от финансовото ведомство. Освен това ще бъде преотворена и десетгодишна емисия с падеж през 2035 г.
С тази операция страната отчита най-активната година за пласиране на държавни облигации на международните пазари от 2010 г. насам, когато също бяха реализирани четири емисии. Настоящата е третата устойчива емисия от края на 2023 г.
През 2025 г. Бразилия вече набра 8,5 милиарда долара чрез традиционни облигации, пласирани през февруари, юни и септември.
"Министерството на финансите продължава своята стратегия и се ангажира част от постъпленията да бъдат насочени към инициативи, които насърчават устойчивостта, опазването на природните ресурси и социалното развитие", се посочва в съобщението.
Правителството отбелязва, че новата емисия цели да увеличи ликвидността по държавната доларова крива на лихвените проценти, да създаде ориентир за корпоративните облигации и да подкрепи рефинансирането на предстоящи външни дългове.
Организатори на сделката са "Ситибанк" (Citibank), "Дойче банк" (Deutsche Bank) и "Голдман Сакс" (Goldman Sachs), а ценообразуването се очаква да бъде определено по-късно днес.
